El Ministerio de Ciencia pedirá el cese del gerente del Centro de Investigaciones Oncológicas por un presunto caso de acoso

El gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, junto a otros directivos de la entidad. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Ciencia solicitará el cese de José Manuel Bernabé, gerente del CNIO, tras un presunto caso de acoso a una subordinada. La petición se realizará durante la próxima reunión del patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Fuentes oficiales condenan los hechos y los califican de impropios de una institución como el CNIO.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso de acoso en el citado centro.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO", han agregado las mismas fuentes.

