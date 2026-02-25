Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23-F

Tejero, conocido por la frase "¡Quieto todo el mundo!" durante el asalto al Congreso, fue expulsado de la Guardia Civil y tuvo escasa vida pública tras su liberación.

El fallecimiento coincide con la desclasificación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de documentos sobre el 23-F.

Antonio Tejero Molina, autor del golpe de Estado del 23-F en 1981, ha fallecido tras varios meses de grave deterioro de salud.

El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, autor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto este miércoles 25 de febrero, según confirman fuentes de la familia a EL ESPAÑOL.

Condenado a prisión por su participación en el golpe fallido, Tejero cumplió condena en diversas cárceles militares. Fue puesto en libertad en 1996, tras pasar 15 años en total privado de libertad. En los últimos meses, su salud empeoró considerablemente.

Hace unos meses, Tejero se debatió entre la vida y la muerte, incluso llegando a recibir la extremaunción por parte de un sacerdote de su familia. Su estado de salud empeoró notablemente, pero lograron mantenerle con vida durante estos meses hasta que este miércoles finalmente ha perdido la vida.

Se da la circunstancia de que su fallecimiento se produce el mismo día que el Gobierno de Pedro Sánchez desclasifica los documentos sobre el golpe que este y otros militares perpetraron hace ahora 45 años.

Pese los rumores y las confirmaciones de personas cercanas que acreditaban su fallecimiento el pasado octubre, la salud del teniente coronel mejoró. Recibiría el alta días después, tras haberse encontrado al borde de la muerte.

Su familia se lo llevó del hospital y han pasado junto a él los últimos meses. Tras haberse encontrado grave, muy grave, al borde de la muerte, luego "estable dentro de la gravedad" el hospital le otorgaría el alta. Hasta este 25 de febrero.

El golpe

En 1983, dos años después del 23-F, Tejero fue juzgado y condenado por rebelión militar, agravada por reincidencia, y condenado a 30 años de prisión.

La sentencia también incluía la pena accesoria de destitución de su cargo, lo que suponía la expulsión de la Guardia Civil y la pérdida de su rango.

Tras obtener el tercer grado de libertad en septiembre de 1993, salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996.

En el intento del golpe de Estado del 23-F, Tejero pronunció, desde la tribuna de oradores del Congreso, pistola en mano, la famosa frase: "¡Quieto todo el mundo!", con la que interrumpió la votación que tenía lugar en la Cámara Baja: la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981, el año del golpe fallido, teniente coronel de la Guardia Civil. Ingresó en el cuerpo en 1951. Fue expulsado del mismo tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Tejero fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

"Quieto todo el mundo"

Además de ser el rostro del golpe fallido, es conocido por su frase "¡Quieto todo el mundo!", con la que interrumpió la votación que estaba teniendo lugar en ese momento en el Congreso de los Diputados, la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez. Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja.

Tejero irrumpió en el Hemiciclo a las 18.23 horas acompañado de más de 250 guardias civiles armados, ordenando a los presentes que se tirasen al suelo. "¡Al suelo!", gritó el teniente general subido a la tribuna del Congreso, desde donde disparó varias veces al techo. Todos los diputados se agacharon excepto tres: Adolfo Suárez, su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y el líder del Partido Comunista (PCE), Santiago Carrillo.

La asonada, que contaba con el apoyo de sectores militares contrarios al Estado de las Autonomías, la legalización del PCE o algunas reformas del Ejército, fue orquestada por el propio Antonio Tejero, el entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada; y el capitán general Jaime Milans de Bosch, que decretó el estado de excepción en Valencia y sacó los tanques por sus calles.

El golpe se empezó a desmoronar tras el mensaje televisado de madrugada del Rey Juan Carlos I, que ataviado con el uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas mostró el apoyo de la Corona a la Constitución y a la democracia. Sin apoyo militar ni político, Tejero no tuvo más opción que rendirse. Pasadas las 12.00 horas del 24 de febrero, los guardias civiles abandonaron el Congreso y liberaron a los diputados.

Antes del 23-F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el Rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México. El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente coronel fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Desde que fue puesto en libertad, sus señales de vida pública han sido escasas, aunque notorias. En 2006 publicó una carta al director del 'Melilla Hoy' asegurando que el Estatut catalán "mataría" a España; en 2012 denunció al entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, por "conspiración y proposición para la sedición"; y en 2023 denunció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "traición a España" por negociar su investidura con independentistas catalanes y "asesinos de ETA".

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos. Fue recibido por los partidarios de Franco entre gritos de "¡Viva Tejero!", "¡Arriba España!" o "¡Gracias por todo, Antonio!".