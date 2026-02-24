La muerte de 'El Mencho' alcanzará a España: el Cártel de Jalisco querrá introducir más droga porque "necesita dinero"

Recientemente, fueron desmanteladas células del CJNG en España, con 20 detenidos y casi dos toneladas de cocaína incautadas.

Expertos alertan que el CJNG "necesita dinero", lo que podría traducirse en un incremento de la introducción de drogas al territorio español.

España es considerada un enclave estratégico en las rutas europeas del narcotráfico, según fuentes de inteligencia del Ministerio del Interior.

La muerte de 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, puede provocar un aumento del tráfico de drogas hacia España.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tendrá consecuencias en España.

Las luchas por hacerse con el control de esta organización propiciarán el movimiento de toneladas de droga hacia Europa, y ahí España es un enclave estratégico. Así lo revelan a EL ESPAÑOL fuentes de inteligencia del Ministerio del Interior, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

Especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas monitorizan ya la situación en México tras ser abatido El Mencho por las Fuerzas Armadas de ese país.

Desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) alertan de que el cártel mexicano "necesita dinero", lo que podría traducirse en un aumento del tráfico de drogas hacia territorio español.

Mandos de la lucha contra el narcotráfico pertenecientes al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierten que, tras la muerte de un líder del CJNG, “después de cada evento de este tipo suele pasar que mandan más mercancía para financiarse. Sobre todo, lo buscará quien sea el futuro responsable del cartel”, señalan, subrayando la urgencia de consolidar recursos ante la posible transición de liderazgo.

"España es ahora mismo uno de los primeros puntos geográficamente estratégicos en las rutas", advierten. Es la entrada hacia el resto de Europa.

Para mantener el flujo de droga, el cártel podría "hacer ofertas de trabajo a gente que esté aquí, movilizar medios para traer mercancía, se puede producir un repunte de contenedores... Lo cierto es que ahora van a mover todo lo que puedan", advierten los expertos.

Presencia en España

Los cárteles mexicanos han tenido hasta ahora una presencia residual en España, con células puntuales como las desmanteladas recientemente por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En noviembre, una operación de la UDYCO Central de la Policía Nacional en colaboración con la agencia estadounidense DEA y con las autoridades de Países Bajos terminaba con el desmantelamiento de la oficina del Cártel de Jalisco Nueva Generación -CJNG- en España.

En ella fueron detenidas 20 personas que, presuntamente, se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos. La operación la dirigió el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga. Pero "la presión que esté poniendo EEUU puede hacer que cambien los objetivos de estas organizaciones", admite un mando de la Guardia Civil.

El Cártel de Jalisco es una de las dos organizaciones más poderosas y temidas de México. No son solo fabricantes y traficantes de drogas: están involucrados en el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, soborno, extorsión y una lista interminable de delitos.

La DEA, departamento de Estados Unidos encargado de combatir el narcotráfico ya advertía hace dos años de que esta organización criminal quería asentarse en España. Lo hizo en su informe anual "Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024".

Era parte de su plan para expandirse a los mercados europeos de drogas. "Su rápida expansión evidencia la creciente influencia criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en todo el mundo, y las ganancias obtenidas de estos lucrativos mercados proporcionan el capital necesario para una mayor expansión", destacaba aquel informe.