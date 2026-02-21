Interior investiga si la 'mano derecha' del DAO implicó a más agentes al tratar de comprar el silencio de la víctima

Óscar San Juan, apodado 'Mini-DAO', ha sido cesado y suspendido de empleo y sueldo, mientras continúa la investigación interna sobre posibles irregularidades.

José Ángel González, exDAO, dimitió tras hacerse pública la querella y ahora figura como jubilado, beneficiándose de una pensión incrementada por condecoraciones.

La denunciante sostiene que San Juan le ofreció el destino que quisiese a cambio de que no revelara la supuesta agresión sexual, ocurrida en un piso propiedad de Interior.

El Ministerio del Interior investiga si el comisario Óscar San Juan implicó a más policías en el intento de comprar el silencio de una agente que denunció por violación al exDAO José Ángel González.

El Ministerio del Interior investiga si el comisario Óscar San Juan implicó a más policías en su intento por comprar, supuestamente, el silencio de la agente que ha acabado querellándose por violación contra el antiguo director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo.

San Juan era asesor y mano derecha del exDAO José Ángel González, quien dimitió el pasado martes. Y la mujer que acusa a este último de agresión sexual sostiene que el primero le ofreció, a cambio de su silencio, el destino que ella quisiese.

Por eso, Interior, en el marco de una investigación interna, ya ha comenzado a analizar si existieron "irregularidades" en la actuación de San Juan que salpican "a más comisarios o agentes". Así lo detallan a EL ESPAÑOL fuentes de este Ministerio.

Como publicó este periódico, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar al ya exDAO el próximo 17 de marzo.

Lo hizo tras admitir a trámite la querella presentada por el abogado de esta inspectora, que acusa a González de haberla violado en un piso propiedad de Interior.

Concretamente, en la cocina de la vivienda en la que este alto mando policial, número dos en el escalafón y máximo jefe operativo, residía.

Antes de esa fecha, la semana que viene, el exDAO, que ya ha fichado a un abogado penalista para su defensa, deberá acudir al Juzgado a recoger una copia de la querella.

Actualmente, Óscar San Juan, apodado el Mini-DAO, cesado este miércoles por el ministro Fernando Grande-Marlaska, está suspendido de empleo y sueldo.

No corrió la misma suerte que su ya exjefe, quien dimitió a instancias del Ministerio al poco de hacerse pública la existencia de dicha querella.

González pasó así a figurar como jubilado y a tener derecho, por tanto, a una pensión, incrementada, además, por las dos Cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo que recibió a lo largo de su carrera.

El ya exDAO se benefició de la treta inventada con Marlaska para alargar su carrera. En 2024, el Gobierno, en el real decreto que regula las ayudas a las víctimas de la dana valenciana, incluyó una polémica reforma del Reglamento de Personal de la Policía.

Permitió al entonces DAO seguir ejerciendo este cargo más allá de sus 65 años, que González cumplía en diciembre de 2024.

El Ejecutivo también determinó que su cese, más allá de esa edad, le concedía la jubilación.

De esta forma, debido a aquella treta, ahora, con la dimisión de González, Interior no ha podido abrirle un expediente, como es posible que sí suceda con Óscar San Juan. Tampoco ha podido castigarle con una temporada sin cobrar su sueldo.

Lejos de eso, el ya exDAO podrá percibir a partir de ahora su pensión de jubilación.

Fuentes del Ministerio del Interior niegan que Marlaska conociese la existencia de esta querella, que fue interpuesta el pasado mes de enero.

La supuesta agresión sexual, según relata el letrado de la denunciante, ocurrió el 23 de abril de 2025.

Marlaska sí ha puesto su dimisión en manos de la mujer. En el Congreso, indicó que estaría dispuesto a dejar de ser ministro si la querellante se sintió desprotegida por parte de Interior.

Lo que sí relata la querella es que la mujer optó por denunciar los hechos en un Juzgado ante su desconfianza de los protocolos policiales.