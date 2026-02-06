La '3' de Ayuso a la denunciante del alcalde de Móstoles: "No hay por qué reunirse con abogados. Pasas información al PSOE"

El partido acusa a la denunciante de pasar información al PSOE y comunica que existe una denuncia interna contra ella.

El PP de Madrid niega haber presionado para ocultar la denuncia interna de acoso contra el alcalde Manuel Bautista.

La denunciante presentó su dimisión y baja como afiliada tras sentirse desprotegida por la respuesta del partido.

Ana Millán, número tres del PP en Madrid, se negó a reunirse con la denunciante del alcalde de Móstoles si iba acompañada de abogado.

Ana Millán, número tres del PP en Madrid, se negó en octubre a recibir en Génova a la denunciante de presunto acoso por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Así consta en una grabación a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL

La reunión se produjo el pasado 3 de octubre en la sede nacional del partido en Madrid. La denunciante acudió con su abogado, Antonio Suárez-Valdés. Al día siguiente, presentó la dimisión de sus cargos y la baja como afiliada al sentirse desprotegida.

La '3' de Ayuso a la denunciante: "No hay por qué reunirse con abogados. Pasas información al PSOE"

"Entiendo que es tu abogado. No entiendo que tengamos que tener una reunión con abogado cuando nosotros no tenemos constancia de ningún procedimiento judicial... Voy a terminar rápido", se oye decir a la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid.

"Yo te voy a poner la premisa de la reunión como te comunicó por teléfono mi secretaria. Con todos los respetos, perdóname, pero yo no tengo por qué reunirme con nadie con abogado", añade.

A continuación, Ana Millán le indica que la recibe "como a cualquier compañera de partido".

-Llevamos meses hablando...

-Desde hace siete meses (apunta la denunciante).

-...Y nos emplazamos después del verano. Yo te atiendo como compañera, como afiliada, y como atendemos a cualquier compañero del partido.

Después, Millán le explica que se trata de un tema "que escapa a las competencias del partido porque es un tema estrictamente municipal".

-¿Como organización no tenéis ningún protocolo de actuación?

-Es que formalmente no tenemos constancia de nada más.

Denuncia

La polémica estalló este jueves tras una información de El País que apuntaba a que el PP de Madrid habría presionado a una concejala de Móstoles para que no hiciera pública una denuncia interna por acoso contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista.

Según el citado diario, la edil trasladó los hechos al partido, pero la queja fue gestionada de forma interna y no trascendió.

Este mismo jueves, el secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, negaba de forma tajante que el partido haya presionado a nadie para "tapar absolutamente nada".

A su vez, el alcalde de Móstoles ha descartado presentar su dimisión tras conocerse la denuncia.

Bautista se remitió a lo dicho por Serrano y explicó que "ante la falta de concreción", la dirección del PP madrileño le preguntó "expresamente si se trataba de algún tipo de acoso o abuso sexual y fue negado".

La presunta víctima está representada legalmente por Antonio Suárez Valdés, abogado especialista en casos de acoso sexual y laboral, y letrado de la diputada socialista Zaida Cantera, entre otras. La edil popular remitió una serie de correos electrónicos a Isabel Díaz Ayuso describiendo los hechos, y la presidenta madrileña pidió a dos personas de su confianza, Alfonso Serrano y Ana Millán, que la recibieran.

En la reunión en Génova, según figura en el audio al que ha accedido este periódico, la denunciante le comenta a Millán: "Yo vengo aquí y te he contado unos hechos, y como responsable del partido tendrás que trasladarlo a donde corresponda".

"No, eso no es el procedimiento. Tenemos unos estatutos muy claros y unos procedimientos internos. Te lo hemos explicado mil veces, es un tema de partido", le responde Millán.

Y añade: "Tú no te diriges al partido, en todo momento, te diriges a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, vuelves a mezclar un organismo independiente a la vida del partido.

"Pasas información al PSOE"

-Es que yo formo parte del gobierno de Móstoles, que forma parte de la Comunidad de Madrid. Y, de hecho, me contestaron diciendo que no me podía atender la presidenta y que podía reunirme con Alfonso Serrano y Ana Millán. Yo os he pedido amparo. ¿Un presunto caso de acoso sexual y laboral se trata a nivel de compañero y no se activa nada?

Millán le insta a que acuda al órgano a su juicio pertinente para tramitar su denuncia, "el Comité de derechos y garantías".

-Cuando pasan siete meses desde que yo comunico una situación y tú misma me dices que te resulta difícil porque Manuel Bautista es tu apuesta personal y que te cuesta por el cariño...

-Claro que sí...

-Pues ya está, no estás siendo imparcial.

En unos pocos minutos, Millán da por concluida la reunión y le anuncia a la presunta víctima que el partido tiene una denuncia contra ella: "Este partido sí que tiene una denuncia presentada hacia ti, con pruebas de que tú llevas tiempo pasando información al Partido Socialista de todo este tema. Te llamarán de derechos y garantías".

Al salir del despacho, la denunciante zanja: "No os voy a permitir más victimización. Hasta aquí".