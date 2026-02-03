Detenido un pariente lejano de Juan Carlos I en la causa contra el exjefe de la UDEF que ocultó millones en la pared de su chalé

Sánchez Gil habría facilitado la entrada de toneladas de droga en España a cambio de comisiones, ocultando la mercancía en contenedores.

La Policía Nacional ha detenido a Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey Juan Carlos I, en la causa judicial en la que está investigado un exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que tenía, ocultos entre las paredes de su casa, unos 20 millones de euros.

Este dinero, presuntamente, correspondería a comisiones ilegales cobradas por este agente, de nombre Óscar Sánchez Gil, por haber favorecido la entrada de toneladas de droga en España.

Fuentes policiales confirman a EL ESPAÑOL que el motivo de la detención de Francisco de Borbón ha sido su supuesta "contribución en el blanqueo de capitales" de esta red, en la que también estarían integrados al menos dos narcotraficantes.

Uno de ellos es Alejandro Salgado Vega, quien es considerado el mayor narco español vivo. Su rostro nunca había sido publicado por la prensa, hasta que EL ESPAÑOL lo desveló el pasado mes de marzo.

Apodado El Tigre, es, según se desprende del sumario de esta causa, uno de los líderes de la supuesta organización criminal.

Gracias a sus contactos en Latinoamérica, fue el quien, presuntamente, organizó el envío de cocaína con destino España. Posteriormente, y a cambio de comisiones ilegales, Sánchez Gil habría favorecido que la droga penetrase en nuestro país oculta en contenedores.

