El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad de Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales.

Los servicios de emergencia detallan que las máquinas quitanieves están trabajando sobre el terreno para permitir la circulación, pero han recordado que es obligatorio llevar cadenas o neumáticos en todos los puertos de la región.

Torrelodones cubierto de nieve este miércoles. Ismael Herrero Efe

La Dirección General de Tráfico añade que el paso de camiones está prohibido por la A-6 y la AP-6 en la zona de Guadarrama, donde la nevada es muy intensa.