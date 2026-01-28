La nueva borrasca Kristin, que llega tras Joseph e Ingrid mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra.
Almería y Cáceres están en nivel rojo por riesgo extraordinario debido a rachas de hasta 130 kilómetros por hora según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Viento de 130 km/h y 120 l/m2 de lluvia en 12 horas: la borrasca Kristin entra en ciclogénesis en España y Aemet lanza aviso rojo
-
Obligatorio circular con cadenas en todos los puertos de Madrid
El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad de Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales.
Los servicios de emergencia detallan que las máquinas quitanieves están trabajando sobre el terreno para permitir la circulación, pero han recordado que es obligatorio llevar cadenas o neumáticos en todos los puertos de la región.
La Dirección General de Tráfico añade que el paso de camiones está prohibido por la A-6 y la AP-6 en la zona de Guadarrama, donde la nevada es muy intensa.
-
El temporal de lluvia y nieve afecta a 101 carreteras, 9 de la red principal y 19 cerradas
El temporal de lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles 101 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones.
28/01 08:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, costeros, vientos y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.— AEMET (@AEMET_Esp) January 28, 2026
Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/uvs0DcFcMi
-
La borrasca Kristin pone en alerta a España, con Almería en rojo por rachas de 130 km/h
La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El valle del Almanzora y Los Vélez en Almería están en alerta roja por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.
A su vez, en nivel naranja (riesgo importante) están Baleares, la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por nevadas y viento; Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento, ambas, y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve.