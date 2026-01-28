Rufián y Junqueras proponen para las próximas generales "un espacio político creado por las naciones sin Estado"

Las claves nuevo Generado con IA Gabriel Rufián y Oriol Junqueras proponen crear un espacio político liderado por las naciones sin Estado para las próximas elecciones generales. Rufián destaca la necesidad de una coalición plurinacional que no nazca desde Madrid, mencionando a formaciones como Bildu, ERC, BNG y Compromís. Junqueras coincide en la urgencia de trabajar conjuntamente ante las amenazas actuales y apuesta por fórmulas de entendimiento entre partidos. Durante su visita a Valencia, Rufián y Junqueras defienden un nuevo modelo de financiación para la Comunitat Valenciana, que consideran la región más perjudicada por el sistema actual.

"Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra". Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, se ha postulado ante el presidente de la formación, Oriol Junqueras, a encabezar un "espacio liderado por las naciones sin Estado".

Así lo ha detallado en su visita a Valencia en la Societat Coral El Micalet con motivo de su ‘tour’ valenciano, donde se ha mostrado contundente con la realidad de la situación de la izquierda política en el territorio nacional.

A las preguntas de los medios de comunicación, preguntado sobre si está dispuesto a encabezar la lista plurinacional, el portavoz de ERC en el Congreso no ha negado tal posibilidad.

"Intento tener un pie y una oreja en la calle, lo que dice la gente normal, da igual que de izquierdas de derechas, es que tiene miedo, la suma no da. Es decir, que a la izquierda del PSOE no hay nada", ha asegurado.

"Por primera vez después de seis años, formaciones políticas que no estaban llamadas a representar a según quien, lo hemos hecho. Me refiero a Bildu, a ERC, a BNG, a Compromís,... Formaciones que supuestamente estamos para defender el interés de nuestra gente", ha proseguido Rufián .

"Existe la oportunidad de conformar y estar en un espacio no creado desde un despacho de Madrid, sino desde las naciones sin Estado". Una posibilidad que, según el propio Rufián, "sería interesante".

"Quiero el mismo bien para alguien de L’Hospitalet que para alguien de Jaén", ha afirmado. El líder emergente progresista podría dar ese paso de convertirse en la cara visible de manera orgánica de una coalición de izquierdas. "No viene la alternancia de siempre, vienen ilegalizaciones y encarcelamientos".

Preguntado por si se está trabajando en llevar a cabo esa alianza, no ha dado responder. Sin embargo, ha instado a las cúpulas de los partidos a negociar para que salga adelante el proyecto plurinacional.

Por su parte, Junqueras, al finalizar la intervención de Rufián, ha coincidido con el portavoz del partido en el Congreso. "Todos compartimos que la amenaza es enorme. Y ante ello haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr esperanza", ha declarado.

"Estamos encantandos de trabajar en fórmulas de entendimientos, es habitual hablar con todos los responsables de todas las formaciones, claro que hablamos con todos ellos", ha subrayado.

Mónica Oltra

Rufián también ha vuelto a elogiar públicamente a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, a quien hace semanas rogó en redes sociales su vuelta a la política.

"A nadie se le escapa que Oltra ha sido una extraordinaria líder que trascendió sus siglas y el País Valenciano, enfrentándose a una mafia, la del PP, actualmente una mafia criminal por su no gestión de la dana", ha explicado.

"Fue inspiradora, al menos para mi. Nos unen más cosas que nos separan. Creo que debe volver", ha afirmado sobre Oltra. Sobre si tiene contacto habitual con ella, ha recordado que él es "discreto" con sus conversaciones pero que "le consta que está bien".

En cuanto al frente común que ha planteado este miércoles Rufián, también ha instado a Compromís a unirse al proyecto plurinacional.

Financiación

El 'tour' valenciano que este miércoles han arrancado Rufián y Junqueras tiene el objetivo de "escuchar lo que pide la ciudadanía tras la dana", pero, sobre todo, "explicar los beneficios que tiene para los valencianos el modelo de financiación", según ha detallado la formación.

En este sentido, el presidente de ERC ha explicado que la Comunitat es la región "más maltratada por la financiación durante décadas". "Es la que menos recursos tiene y los valencianos pueden constatarlo. Nuestra voluntad es llevar esperanza y justicia en todos los lugares, queremos que todos ganen", ha añadido.

Según Junqueras, con el nuevo modelo de financiación, "los valencianos son los que más avanzarían en renta per cápita, con más de 3.600 millones al año".

Sin embargo, Rufián se ha mostrado crítico ante la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo central no salga adelante. "Es un modelo empíricamente mejor, pero es malo porque lo han negociado los 'indepes'", ha defendido.

"Estoy harto de que no se aprueben cosas porque el que las ha traído no te gusta. He visto a gente opuesta a mi que ha traído cosas que eran buenas para la sociedad", ha sentenciado,