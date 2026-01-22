🔴 Identificadas 42 de las 43 víctimas localizadas tras el accidente de Adamuz. Aún hay 31 hospitalizados, seis de ellos en la UCI.
🔴 Óscar Puente tiende la mano a los maquinistas y se compromete a atender sus reivindicaciones tras anunciar una huelga general.
Los maquinistas que van a la huelga llevaban meses bajando la velocidad por decisión propia ante el mal estado de las vías
La Generalitat abre expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies
"No podemos tolerar esta situación cuando está garantizada la seguridad. El Govern va a pedir responsabilidades", afirma Pere Macias, del Comisionado de la Generalitat de Cataluña para el Traspaso Integral de Rodalies, en una entrevista en RAC1 hace apenas unos minutos en la que ha anunciado que abrirán expediente a Renfe por no cumplir con el servicio de trenes.
Exige a Renfe que recupere el servicio de Rodalies de manera inmediata después que Cataluña haya amanecido sin trenes pese a que ayer por la tarde ya estaba activo.
Los maquinistas se niegan a circular si no se les garantiza la seguridad.
La Generalitat recomienda teletrabajar debido al tráfico: más de 20 kilómetros de atascos en la AP-7
👨🏽💻Es manté la recomanació de teletreball.— Generalitat de Catalunya (@gencat) January 22, 2026
📃 Si la feina no és compatible i no s'hi pot acudir, us podeu acollir al permís establert a l’Estatut dels Treballadors.
Justificant 👉 https://t.co/MdTNzasweM https://t.co/WJXEKBV1c1
Los maquinistas de Rodalies se niegan a prestar servicio y Cataluña se queda sin trenes
Muchos maquinistas de Rodalies han decidido no subirse a los trenes o no presentarse a trabajar como protesta por el accidente de Gelida.
Exigen más seguridad para poder prestar el servicio.
Está previsto que los sindicatos se reúnan con Renfe este jueves a las 11:00 horas.
Por tanto, Cataluña amanece, por segundo día consecutivo, sin servicio de trenes de Rodalies.
Óscar Puente descarta la falta de mantenimiento como la causa del accidente tren en Adamuz
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió ayer en rueda de prensa que la falta de mantenimiento o la supervisión de las vías "parece claro" que no están entre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) y que las denuncias de los maquinistas son un procedimiento "normal" de la operación que se chequean con otros elementos de control del sistema.
Puente también aseguró que es "aventurado" decir que las muescas que se han visto en los bogies (las ruedas y su transmisión) de los trenes son síntoma de un problema en la infraestructura ferroviaria.
"Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, que están mucho más preparados que yo para ello", ha dicho.
De hecho, ha añadido que si se "aventurara a establecer una posibilidad de qué es lo que ha sucedido, estaría especulando (...) y además estaría cometiendo una osadía frente a quienes, con mucho más conocimiento que yo, no se atreven a emitir un juicio en este momento".
Además, las inspecciones realizadas en las vías en la línea Madrid-Sevilla antes del accidente de Adamuz (Córdoba) no detectaron ninguna anomalía, ni detalles con relación directa o indirecta con el siniestro y ha añadido que los registros reflejan que todo estaba dentro de parámetros normales.
Actualización de cifras del accidente de Adamuz: 43 muertos -42 identificados y 31 ingresados, seis de ellos en la UCI
Los esfuerzos por avanzar en la identificación de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) han logrado que se haya conseguido en el caso de 42 de los 43 fallecido, mientras la cifra de heridos hospitalizados sigue bajando.
Siguen ingresadas en distintos hospitales andaluces 31 personas (28 adultos y tres niños) tras seis altas hospitalarias en las últimas horas. Seis heridos están en la UCI, auqnue su vida no corre peligro.
La cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45.
El corte de la AP-7 por el accidente de Gelida provoca 18 kilómetros de colas en la A-2 entre Cornellá y Martorell
La A-2 en sentido este entre Cornellá de Llobregat y Martorell (Barcelona) acumula 18 kilómetros de atasco este jueves sobre las 6.53 horas.
Esta incidencia responde al corte de la AP-7 por el accidente ferroviario de Gelida (Barcelona), ya que los desvíos de la carretera se hacen por la A-2, ha informado el Servcio Catalán de Tránsito (SCT).
La circulación de vehículos se cortó en la AP-7 en sentido sur a la altura de Martorell (Barcelona) y hasta Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) este miércoles sobre las 18.38 horas por las posibles afectaciones a la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).
Rodalies continúa sin servicio en Cataluña
Rodalies no presta servicio "por causas operativas" este jueves desde las 6.30 horas.
Recomiendan consultar los servicios alternativos en los canales habituales de Rodalies y planificar el viaje con medios de transporte complementarios.
Esta incidencia llega después de que este miércoles se cortara todo el servicio por el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) y se recuperara sobre las 20.30 horas.
⚠️ No es presta servei per causes operatives.— Rodalies Catalunya (@rodalies) January 22, 2026
ℹ️ Recomanem consultar els serveis alternatius als canal habituals de Rodalies de Catalunya i planificar el viatge amb mitjans de transport complementaris a https://t.co/qMkn6Rmcjl.