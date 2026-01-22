El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió ayer en rueda de prensa que la falta de mantenimiento o la supervisión de las vías "parece claro" que no están entre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba) y que las denuncias de los maquinistas son un procedimiento "normal" de la operación que se chequean con otros elementos de control del sistema.

Puente también aseguró que es "aventurado" decir que las muescas que se han visto en los bogies (las ruedas y su transmisión) de los trenes son síntoma de un problema en la infraestructura ferroviaria.

"Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación en Adif y en Renfe, que están mucho más preparados que yo para ello", ha dicho.

De hecho, ha añadido que si se "aventurara a establecer una posibilidad de qué es lo que ha sucedido, estaría especulando (...) y además estaría cometiendo una osadía frente a quienes, con mucho más conocimiento que yo, no se atreven a emitir un juicio en este momento".

Además, las inspecciones realizadas en las vías en la línea Madrid-Sevilla antes del accidente de Adamuz (Córdoba) no detectaron ninguna anomalía, ni detalles con relación directa o indirecta con el siniestro y ha añadido que los registros reflejan que todo estaba dentro de parámetros normales.