La participación en las elecciones extremeñas baja hasta el 35,76 % a las 14.00, casi 6 puntos menos que en 2023

Las claves nuevo Generado con IA La participación en las elecciones autonómicas de Extremadura a las 14:00 se sitúa en el 35,76%, casi 6 puntos menos que en 2023. La provincia de Badajoz registra una participación ligeramente superior (35,51%) a la de Cáceres (35,16%). Es la primera vez que los extremeños votan solo para elegir presidente autonómico, sin coincidir con otros comicios. Históricamente, la participación alta ha favorecido al PSOE, aunque la fragmentación del voto de partidos como Vox y Podemos ha sido clave en los últimos resultados.

La participación en las elecciones autonómicas de Extremadura que se celebran este domingo ha sido del 35,76% a las 14.00 horas, lo que supone 5,9 puntos menos que en 2023.

El resultado se sitúa también casi 3 puntos por debajo de los comicios de 2019, cuando la participación a esta hora fue del 38,71%.

Aunque por un margen muy estrecho, la participación es en estos momentos ligeramente superior en la provincia de Badajoz (35,51%), feudo del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, que en Cáceres (35,16%).

Sin embargo, esta es la primera ocasión en la que los extremeños acuden a las urnas de manera separada del resto de las autonomías y solo para depositar una papeleta que permita elegir a su presidente.

En 2019, la participación final fue del 69,3%, la más baja desde que en 1983 se celebraron las primeras elecciones regionales. En 2023, fue del 70,4%, lo que supuso la segunda menor votación.

En 2023, el PSOE obtuvo el 39,9% de las papeletas y el PP el 38,78%. En 2019, los socialistas obtuvieron el 46,77% de los votos, frente al 27,48% del PP.

En los últimos 30 años, el PSOE ha obtenido sus mejores resultados en comicios con una elevada participación.

El histórico dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra ganó sus quintas elecciones en 1999: obtuvo el 58,6% del voto (con una participación total del 73,4%).

Cuatro años después, en 2003, Rodríguez Ibarra revalidó el cargo con el 52,3% del voto para el PSOE. La participación creció hasta el 78%.

Y en las elecciones de 2007, la participación se situó en el 75%. Ya con Guillermo Fernández Vara como candidato, el PSOE mejoró su resultado hasta el 53,6%.

Esto no implica que la alta abstención favorezca al PP, ya que influyen otros factores como la fragmentación del voto (la irrupción, primero de Ciudadanos y luego de Vox, restó apoyos a los populares) o los ciclos de la política nacional.

En las tres últimas décadas, el PP obtuvo su mejor resultado en 2011: José Antonio Monago ganó los comicios con el 46,2% del voto (frente al 43,5% del PSOE) con una alta participación del 76,23%.

En el citado período, el año con la participación más baja fue 2019, con sólo el 69,3%. Y coincidió también con el peor dato del PP, que se quedó con sólo el 27,48% del voto, debido a la fuerte irrupción de Ciudadanos, que obtuvo el 11,1% (sacó 11 escaños).

Guillermo Fernández Vara pudo revalidar la presidencia de la Junta, ya que el PSOE obtuvo el 46,7% del voto (que se tradujeron en 34 escaños).

De nuevo con Fernández Vara como candidato, el PSOE obtuvo su peor resultado (39,9%) 2023, de nuevo con una baja cifra de participación del 70,35%.

Pese a que el PSOE ganó las elecciones por un estrecho margen, la popular María Guardiola (38,78%) se hizo con la Presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox.

De nuevo, en este caso, la fragmentación del voto (Vox sacó el 8,1% y Podemos el 6%) fue más decisiva que el dato final de participación.