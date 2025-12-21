Sánchez lleva al desastre al PSOE en Extremadura según los sondeos: Guardiola, cerca de la mayoría absoluta

Los sondeos de urgencia para las elecciones autonómicas de Extremadura pintan un cuadro desolador para Pedro Sánchez y un gran triunfo para el PP de María Guardiola. El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, recibe así el castigo a la oleada de escándalos y parálisis de la legislatura de Sánchez.

Según el sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL, los populares podrían alcanzar los 32 escaños, a uno solo de la mayoría absoluta de 33, mientras que los socialistas se desplomarían entre los 16 diputados y los 18 diputados, perdiendo más de un tercio de su representación parlamentaria respecto a 2023.

Vox crecería hasta 9 u 11 escaños y Juntas Podemos lograría 7 asientos en la Asamblea de Extremadura.