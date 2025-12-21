Sánchez lleva al desastre al PSOE en Extremadura según los sondeos: Guardiola, cerca de la mayoría absoluta
Los sondeos de urgencia para las elecciones autonómicas de Extremadura pintan un cuadro desolador para Pedro Sánchez y un gran triunfo para el PP de María Guardiola. El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, recibe así el castigo a la oleada de escándalos y parálisis de la legislatura de Sánchez.
Según el sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL, los populares podrían alcanzar los 32 escaños, a uno solo de la mayoría absoluta de 33, mientras que los socialistas se desplomarían entre los 16 diputados y los 18 diputados, perdiendo más de un tercio de su representación parlamentaria respecto a 2023.
Vox crecería hasta 9 u 11 escaños y Juntas Podemos lograría 7 asientos en la Asamblea de Extremadura.
-
Resultados elecciones extremeñas 2025 | Irene Miguel, candidata de Unidas por Extremadura ya se prepara para la noche electoral
La cabeza de lista de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ya está en el Hotel Velada de Mérida para seguir el desarrollo de la noche electoral. Desde ese enclave, confía en mejorar los resultados obtenidos por la formación en las elecciones de 2023.
-
Resultado elecciones | El sondeo Sigma Dos coloca al Partido Popular a un escaño de la mayoría absoluta
El Partido Popular se impondría en las elecciones de Extremadura, quedándose muy cerca de la mayoría absoluta con una estimación de entre 30 y 32 escaños. En paralelo, el PSOE sufriría un notable retroceso, con la pérdida de al menos diez diputados y un resultado situado entre los 16 y los 18 escaños.
De acuerdo con el sondeo, Vox duplicaría su representación en la Asamblea de Extremadura, al pasar de cinco a un máximo de once escaños. Unidas por Extremadura también mejoraría sus resultados y podría alcanzar hasta ocho parlamentarios.
-
-
Resultados elecciones 2025 | Las encuestas de las elecciones extremeñas
Los sondeos preelectorales oficiales del CIS situaban al Partido Popular como primera fuerza, con cerca del 38,5 % de los votos y una estimación de entre 25 y 29 escaños. El PSOE quedaría en segunda posición, con un 31,6 % y una horquilla de 19 a 22 diputados. La mayoría de las encuestas coincidían en que la suma de PP y Vox alcanzaría la mayoría absoluta, aunque sin que el PP lograra gobernar en solitario.
-
Resultados elecciones extremeñas 2025 | Cierran las urnas en Extremadura y comienza el recuento con el PP acariciando la mayoría absoluta
A las 20:00 horas han cerrado los colegios electorales para dar comienzo al escrutinio. Hasta ahora los líderes del Partido Popular y el PSOE han comunicado que no sienten nervios frente a esta noche electoral. El candidato de Vox dará sus declaraciones a partir del cierre de las urnas.
-
Resultados elecciones Extremadura | Unas elecciones clave para el futuro político español
Las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025 adquieren una relevancia especial al ser la única convocatoria de este tipo en el año y se interpretarán como una prueba a escala nacional del desgaste del PSOE y del impulso del Partido Popular. También servirán para evaluar la recomposición del espacio de la derecha tras la anterior ruptura entre PP y Vox y para comprobar si Extremadura afianza su transición desde un histórico bastión socialista hacia un escenario más conservador, un factor que influirá en las estrategias y alianzas del próximo ciclo electoral en toda España.
-
Resultados elecciones | Menos de 15 minutos para el cierre de las urnas
El escrutinio comenzará en menos de quince minutos. Al ser unas elecciones autonómicas, se espera que el conteo de votos sea rápido.
-
Resultados elecciones extremeñas | La sede del Partido Popular ya está preparada para el escrutinio
La sede del Partido Popular ya tiene todos los preparativos para la jornada electoral. Con un gran cartel leyendo el slogan "Confianza en Extremadura", la candidata, María Guardiola, comunicó su tranquilidad frente al escrutinio.
-
Elecciones y resultados de las elecciones | Menos de 20 minutos para el escrutinio
En menos de 20 minutos cerrarán sus puertas los colegios electorales y se dará comienzo al escrutinio para dar a conocer los resultados de las elecciones extremeñas del 2025.
La candidata del Partido Popular, María Guardiola, comunicó que ve con optimismo el resultado de dichas elecciones, mientras que el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, comunicó que no siente nervios: "Nunca la democracia te puede poner nervioso".
-
Elecciones y resultados Extremadura | Miguel Ángel Gallardo: "Nunca la democracia te puede poner nervioso"
El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, aseguró este domingo que no está nervioso, "nunca la democracia te puede poner nervioso".
A su llegada a la sede del PSOE en Mérida, donde seguirá el recuento, aseguró que "todo lo que sea participación es bueno siempre".
A las 18.00, tan solo el 50,6% de los extremeños habían depositado su voto, lo que supone una caída de 6,5 puntos respecto a 2023.
-
Elecciones Extremadura | Menos de una hora para que cierren sus puertas los colegios electorales
Los colegios electorales cerraran sus puertas a las 20:00 horas, es decir, en menos de una hora. Acto seguido el candidato de Vox, Óscar Férnandez, dará sus primera declaraciones. Por otro lado, María Guardiola, candidata del Partido Popular, comunicó a los medios que tiene "sensaciones buenas".
-
Elecciones 2025 | El candidato de Vox dará sus declaraciones a partir de las 20:00 horas
Óscar Fernández, candidato de Vox para las elecciones en Extremadura, dará sus primeras declaraciones junto al portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, a partir de las 20:00 horas, después del cierre de las mesas.
-
Elecciones en Extremadura | María Guardiola, candidata del PP: "Tenemos sensaciones buenas"
La candidata del Partido Popular, María Guardiola, ya se encuentra en la sede del partido y reveló que "tenemos sensaciones buenas" a una hora de que cierren las urnas.
Además, señaló que espera que el resultado "sea el mejor para los extremeños, a estar confiados".
-
Elecciones extremeñas |Elisa (19 años), estudiante, tras votar por primera vez en Extremadura: "He votado con rabia, no con esperanza"
Elisa tiene 19 años, una mochila universitaria que pesa demasiado y un billete de autobús entre los dedos. Va de Cáceres a Villanueva de la Serena para votar por primera vez en su vida.
Son apenas hora y cuarto de carretera, pero para ella, este domingo electoral se siente como cruzar una frontera simbólica. Esa en la que uno pasa de observar a participar.
"Me hacía ilusión volver solo para votar", dice sonriendo. "Son elecciones importantes para los extremeños. Y era mi primera vez".
-
Elecciones 2025 | Un total de 218 personas mayores o dependientes son trasladadas hasta las 18.00 horas por Cruz Roja para votar
Un total de 218 personas mayores o dependientes han sido trasladadas hasta las 18.00 horas de este domingo por voluntarios de Cruz Roja a los colegios electorales para votar en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, así lo confirmaron en sus redes sociales.
218 personas han utilizado, hasta las 18:00, el servicio de traslados de @CruzRojaEsp en Extremadura para participar en #Elecciones21D pic.twitter.com/cBctRIGk5M— Cruz Roja en Extremadura (@CruzRojaEX) December 21, 2025
-
Elecciones Extremadura |Documentación necesaria para votar en las elecciones de Extremadura
El ejercicio del derecho al voto es libre, directo y secreto, aunque para poder participar es imprescindible identificarse adecuadamente ante la mesa electoral. Para ello, es necesario presentar un documento oficial con fotografía que acredite la identidad, como el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir.
Estos documentos deben ser siempre originales, no se admiten copias, y deberán mostrarse físicamente a los integrantes de la mesa antes de introducir la papeleta en la urna.
-
Elecciones extremeñas | La portavoz de la Junta de Extremadura: "Todavía quedan dos horas para votar"
La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva, ha dado a conocer los datos de participación en la sala de prensa del Centro de Difusión de Datos, ubicado en la Escuela de Administración Pública, en Mérida.
Ha hecho un llamamiento a los extremeños para acudir a votar hasta las 20:00 horas y "decidir el futuro de la región".
"Todavía quedan dos horas, podemos ir a votar, hacemos un llamamiento a todos los extremeños para que formen parte de este proceso", ha relatado Manzano.
Ha agradecido el esfuerzo de los voluntarios y todas las personas en defensa de los valores democráticos y en la constitución de las mesas electorales, en especial de Cruz Roja para atender a personas que se desplazan desde pedanías y entidades locales menores a votar.
Con respecto a las incidencias, la portavoz de la Junta ha explicado que en Cuacos de Yuste (Cáceres) ha habido una demora de unos 40 minutos para comenzar "mientras se resolvía la situación" relacionada con la presencia de papeletas de Unidas por Extremadura que procedían de Badajoz, una circunstancia que de la que se ocupará la Junta Electoral y decidirá qué se hace con esas papeletas "una vez se abra la urna".
En este sentido, ha mostrado su máximo respeto y transparencia por parte del Ejecutivo regional y ha remarcado que la decisión depende de la Junta Electoral.
-
Elecciones 2025 | La Junta de Extremadura llama a la participación
La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva, habló en una rueda de prensa dando a conocer el índice de participación de estas elecciones extremeñas. Así, recordó que: "Queda mucho por delante, los extremeños y extremeñas pueden ejercer su derecho al voto, les invito a que lo hagan".
Además, agradeció el trabajo de aquellos que están en las mesas y centros de votación en esta jornada electoral.
-
Elecciones Extremadura | Badajoz muestra más de 6 puntos menos de participación en las elecciones
A las seis de esta tarde, ya habían depositados sus papeletas el 49,94% de los ciudadanos convocados en Badajoz, lo que supone una caída del 6,93 puntos porcentuales, y del 51,82% en el caso de Cáceres, 5,72 puntos menos.
-
Elecciones extremeñas | El índice de participación se sitúa en 50,65%, más de un 6% menos que en 2023
El índice de participación en las elecciones autonómicas de Extremadura de este domingo se sitúa en el 50,65% por ciento a las 18:00 horas, lo que supone 6,47 puntos por debajo de la registrada en la cita electoral de 2023, según datos reflejado en la página web oficial de estas elecciones.