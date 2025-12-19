EEUU amenaza al Gobierno de Sánchez con sanciones por impedir que entren buques con destino a Israel en sus puertos

Un barco de Maersk, con destino al mercado asiático a su salida del puerto de Algeciras. EFe

La Comisión Federal Marítima (FMC), el regulador federal del transporte marítimo internacional en EEUU, ha cargado este viernes contra la política portuaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Un año después de iniciar una investigación sobre la negativa de España a atracar desde noviembre del año pasado a varios buques estadounidenses de carga con origen o destino Israel, la FMC plantea ahora posibles contramedidas formales.

Entre las posibles medidas que baraja el regulador federal estadounidense figuran "limitaciones sobre la carga", la "negativa de entrada a buques que operen bajo bandera española" en puertos estadounidenses y la imposición de sanciones económicas directas de "hasta el límite actual ajustado por inflación, 2.304.629 dólares por viaje".

Durante la fase inicial de su investigación, la FMC confirmó que España prohibió directamente la entrada a al menos tres buques con pabellón estadounidense en noviembre de 2024 y que la política que motiva dichas denegaciones "sigue vigente".

Información actualizada de "múltiples fuentes", según el aviso de la FMC publicado este viernes, confirmó que España negó privilegios de atraque en las terminales APM en Algeciras, España, en noviembre de 2024 a tres buques con bandera estadounidense que operan bajo el MSP: Maersk Denver, Maersk Nysted y Maersk Seletar.

Desde entonces, el Gobierno de Sánchez ha mantenido su política de prohibir que barcos y aeronaves que transporten armas con destino a Israel o petroleros que transporten combustible para uso militar de Tel Aviv utilicen los puertos y el espacio aéreo españoles.

La Comisión Federal Marítima inició esta investigación porque estaba "preocupada por que esta aparente política de denegar la entrada a determinados buques genere condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior".

En concreto, la FMC fue informada el 19 de noviembre de que España estaba negando el acceso a puerto a buques, incluidos aquellos inscritos en el Programa de Seguridad Marítima gestionado por Estados Unidos, que está destinado a proporcionar a los barcos y a sus propietarios protección frente a licencias "restrictivas y discriminatorias", dado que sus servicios son utilizados con frecuencia por el Ejército estadounidense.

El pasado mayo, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, afirmó que el Ministerio de Asuntos Exteriores había denegado una solicitud de atraque del buque de bandera danesa Marianne Danica, al señalar que "transportaba armas a Israel".

Un día después, el 17 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, declaró a la radiotelevisión pública RTVE que se trataba del primer barco que transportaba armas a Israel al que se le había negado la entrada.

"No vamos a contribuir a que lleguen más armas a Oriente Próximo. La región necesita paz. Por eso esta primera denegación de autorización iniciará una política para cualquier barco que transporte armas a Israel y quiera atracar en un puerto español", defendió entonces.

La negativa a permitir el atraque del Marianne Danica en el puerto mediterráneo de Cartagena se produjo apenas unos días antes de que España, junto con Irlanda y Noruega, reconociera el Estado palestino el 28 de mayo.

La FMC es un organismo independiente encargado de supervisar y evaluar las condiciones que pueden afectar al transporte marítimo y al comercio internacional de Estados Unidos.