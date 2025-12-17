El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado en un mensaje en 'X' que se han registrado este martes tres incidentes relacionados con el episodio de fuertes lluvias que este martes han afectado a Cataluña, sobre todo a la comarca del Barcelonès (Barcelona).

Se trata de una mujer que ha tenido que ser trasladada en estado menos grave al CUAP de Badalona (Barcelona), otra mujer que ha sufrido una caída en Montbrió del Camp (Tarragona) y que ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Reus en estado menos grave, y un hombre que ha sufrido un incidente en Òrrius (Barcelona) y que ha sido trasladado menos grave al Hospital de Mataró.