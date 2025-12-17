El litoral sur de Cataluña bajo aviso por las lluvias
Llega una dana a España esta semana tras la borrasca Emilia: Aemet prevé 5ºC menos y hasta 30 cms de nieve en estas zonas
Tres heridos en Barcelona y Tarragona
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado en un mensaje en 'X' que se han registrado este martes tres incidentes relacionados con el episodio de fuertes lluvias que este martes han afectado a Cataluña, sobre todo a la comarca del Barcelonès (Barcelona).
Se trata de una mujer que ha tenido que ser trasladada en estado menos grave al CUAP de Badalona (Barcelona), otra mujer que ha sufrido una caída en Montbrió del Camp (Tarragona) y que ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Reus en estado menos grave, y un hombre que ha sufrido un incidente en Òrrius (Barcelona) y que ha sido trasladado menos grave al Hospital de Mataró.
La Comunidad Valencia, Cataluña y Baleares en alerta amarilla
Con un Mediterráneo salpicado aún por restos de inestabilidad, la Comunidad Valenciana mantendrá hoy todo el día la alerta amarilla (riesgo bajo) por tormentas y lluvias de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora, al igual que la provincia de Tarragona, en Cataluña, aunque solo por la mañana, junto con Ibiza y Formentera, en Baleares.