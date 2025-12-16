Interior designa al coronel Pedro Merino Castro para dirigir la UCO en sustitución de Rafael Yuste

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio del Interior ha designado al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en sustitución de Rafael Yuste. Pedro Merino Castro cuenta con experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y anticorrupción, así como en la Comandancia de Salamanca y el Departamento de Seguridad Nacional. El nombramiento se produce tras el ascenso de Rafael Yuste a general de Brigada, aunque este ascenso se adelantó respecto a lo previsto por antigüedad y edad. La UCO es la unidad encargada de investigar importantes casos de corrupción, incluidos el caso Koldo y causas que afectan a la familia del presidente Pedro Sánchez.

El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente fue ascendido al empleo de general, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a EL ESPAÑOL.

Merino Castro pasó con anterioridad por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, y la unidad técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, además de ser vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. Fue ayudante de campo en Zarzuela y desde 2022 y hasta principios de este año estuvo al frente de la Comandancia de Salamanca.

"Conoce la unidad y es un excepcional mando", aseguran fuentes de la UCO a este periódico. A pesar de que el coronel Javier Gutiérrez era el relevo lógico, Pedro Merino Castro ha sido elegido directamente por Manuel Llamas Fernández, director adjunto operativo de la Guarida Civil y número dos del cuerpo, detallan las citadas fuentes.

El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Brigada del coronel Rafael Yuste el pasado 1 de noviembre. Esta unidad de la Guardia Civil es la encargada de investigar casos de corrupción como el caso Koldo, así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aunque el ascenso de Yuste, número uno de su promoción, figuraba dentro del calendario habitual —los ascensos se evalúan anualmente—, el salto a general no le correspondía formalmente hasta julio de 2026 por criterios de edad y antigüedad.

Merino Castro, nacido en Madrid, también fue nombrado en 2013 ayudante de campo del entonces príncipe y después rey Felipe VI., cargo que desempeñaría hasta noviembre de 2017, cuando fue nombrado jefe de la Unidad de Seguimiento y Alertas del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, entonces ocupada por Mariano Rajoy.