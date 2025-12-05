Carlos Prieto, nuevo secretario general del SUP, peleará para que la Policía Nacional sea declarada "profesión de riesgo"

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Prieto Conesa ha sido elegido nuevo secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) con el 90,2% de los votos, sucediendo a Mónica Gracia. Entre los principales objetivos de Prieto destaca el reconocimiento de la Policía Nacional como "profesión de riesgo", la equiparación salarial con policías autonómicas y una jubilación digna. Prieto cuenta con más de 20 años de experiencia en la Policía Nacional y ha sido reconocido por sus logros en prevención de riesgos laborales. Durante el congreso nacional del SUP, se rindió homenaje a Mónica Gracia, única mujer que ha dirigido un sindicato policial en el Cuerpo, otorgándole la más alta distinción del sindicato.

Carlos Prieto Conesa sucederá a Mónica Gracia como máximo responsable del Sindicato Unificado de Policía (SUP). La decisión se ha adoptado durante la celebración del congreso nacional del SUP en Toledo y donde un 90,2% de los asistentes han apostado por Carlos Prieto Conesa, como nuevo secretario general, avalando a su ejecutiva nacional.

"Seriedad, solidez y profesionalidad para seguir defendiendo los derechos de los policías y avanzar hacia la mejora de las condiciones sociolaborales", tal y como ha subrayado el SUP en su cuenta oficial de X. "Un equipo profesional con nuevos retos".

Aunque algunos son viejas y justas aspiraciones para la Policía Nacional, como su equiparación salarial con los agentes de las policías autonómicas, como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra. De hecho, Carlos Prieto ha subrayado que sus principales objetivos pasan por: "Conseguir el reconocimiento como profesión de riesgo para la Policía Nacional. Alcanzar la jubilación digna y justa para todos los policías nacionales. El cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial".

De hecho, durante el homenaje a los que han destacado en la defensa de los derechos en el Cuerpo, se ha reclamado "la plena equiparación", "una jubilación justa" y que se declaré "profesión de riesgo" a la Policía Nacional, ante la presencia del director general de la Policía, Francisco Pardo.

En esta deliberación han participado policías nacionales llegados desde los comités de toda España, para elegir entre la candidatura de Prieto y la presentada por Abel Lobato. De esta forma se produce el relevo de Mónica Gracia al frente del SUP, como primera y única mujer en la historia del Cuerpo que ha dirigido un sindicato policial. Pero no se ha ido con las manos vacías, ya que sus compañeros le han entregado la más alta distinción de la organización sindical como reconocimiento a sus doce años de trayectoria.

Clausura del congreso nacional del SUP.

El nuevo secretario general del SUP, Carlos Prieto, suma más de dos décadas de servicio en la Policía Nacional porque ingresó en el Cuerpo en 2004, desarrollando su carrera en la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Tanto con el uniforme como en su faceta sindical siempre ha estado muy implicado con los cometidos que le han asignado. Prueba de ello es que en 2014 se ganó el reconocimiento de sus compañeros, por sus logros en prevención de riesgos laborales, área en la que tiene un máster, así como amplia experiencia evaluando el estado de comisarías de todo el país.

Durante su etapa gestionando el área de riesgos laborales, el SUP implantó un equipo de 100 delegados repartidos por todos los comités de España, para mejorar los medios, infraestructuras y la seguridad laboral de los agentes que a diario se juegan la vida en la calle, para velar por la seguridad ciudadana y para hacer cumplir la legislación. Ahora, Carlos Prieto inicia una nueva etapa, con mayor responsabilidad y el reto de elevar las carencias que sufre el Cuerpo en algunos temas que son sonrojantes.