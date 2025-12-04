Sánchez ratifica su apoyo a Marruecos sobre el Sáhara y Díaz se desmarca: "No se puede ceder un cm de tierra saharaui"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al jefe de Gobierno marroquí Aziz Akhannouch, durante la ceremonia de bienvenida antes de la reunión de alto nivel entre ambos países, este jueves, en Moncloa. Efe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este jueves en la cumbre bilateral con Marruecos el pleno apoyo a la posición de este país sobre el futuro del Sáhara Occidental, y ha elogiado su cooperación ejemplar y leal en la lucha contra la inmigración irregular.

Sánchez ha presidido en el Palacio de la Moncloa junto a su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch, la XIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países, en la que se ha certificado la buena sintonía que existe en la actualidad con la firma de catorce acuerdos de cooperación en diversos ámbitos.

Esa buena relación actual es fruto del cambio de posición de España sobre el Sáhara, al apoyar Sánchez en 2022 los planes autonomistas de Marruecos que cuentan con el beneplácito de la ONU después de que, el pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para ese territorio.

Sánchez ha hecho patente de nuevo su apoyo a Marruecos, tal y como recoge la declaración conjunta firmada por ambos países con motivo de la cumbre y en la que España expresa su satisfacción por esa resolución de Naciones Unidas.

Una posición que choca abiertamente con la de su socio de coalición, Sumar, cuya representante y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho público un vídeo durante el transcurso de la cumbre en el que ha mostrado su rechazo al giro dado por Sánchez.

Díaz ha asegurado este jueves que no se va "a ceder ni un centímetro de tierra saharaui" y exclama en su mensaje: "Hoy y siempre, viva el Sáhara libre".

Ningún ministro de Sumar ha participado en la cumbre, a la que han asistido la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y otros cinco ministros, los de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Transportes, Óscar Puente; Educación, Pilar Alegría; Agricultura, Luis Planas; e Inclusión, Elma Saiz.

Apertura de Marruecos

Todos ellos han mantenido reuniones con sus respectivos homólogos marroquíes de forma paralela al encuentro de Sánchez y Ajanuch, y al término del encuentro se ha hecho pública la declaración conjunta que recoge el aplauso de España a la "dinámica de apertura, progreso y modernidad" de Marruecos gracias a las reformas impulsadas por el rey Mohamed VI.

Además de coincidir en la apuesta por la solución de los dos Estados en el conflicto de Oriente Medio y en su apoyo a la Autoridad Nacional Palestina, los dos países destacan la importancia de su cooperación migratoria integral y la contribución de los inmigrantes a los países de acogida.

Al respecto, ha habido un compromiso por reforzar la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la trata de seres humanos, y España, según reza en la declaración, agradece la "cooperación ejemplar y leal de Marruecos" en este ámbito.

En lo que respecta a la cooperación aduanera, España y Marruecos se felicitan por la aplicación del acuerdo de 2022 y por la cooperación entre sus respectivas administraciones aduaneras al tiempo que se proponen reforzarla.

Los acuerdos firmados versan sobre la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la cooperación educativa en los centros de titularidad española en Marruecos o la colaboración deportiva.

Mundial de fútbol 2030

En ese contexto, Sánchez ha llamado a aprovechar las oportunidades que brindará la organización conjunta por España, Marruecos y Portugal del Mundial de Fútbol 2030.

Otro acuerdo refuerza la cooperación en la prevención y respuesta a los discursos de odio, trabajando de forma conjunta ante la proliferación de mensajes xenófobos en redes sociales.

La diplomacia, el impulso de una agricultura sostenible, la lucha contra la pesca ilegal y la cooperación para estudiar la sismicidad de la zona del Estrecho de Gibraltar han sido objeto igualmente de varios acuerdos.

El Gobierno ha informado del contenido de la cumbre en una nota de prensa y haciendo público el texto suscrito por los dos países, pero no ha habido rueda de prensa ni declaraciones de los dos jefes de Gobierno.

Ante ello, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha lamentado la "opacidad" informativa que se ha generado en torno a esta cumbre, y la Asociación de la Prensa de Madrid ha lamentado que se pretenda convertir a los periodistas en "meros espectadores de un acto de gran trascendencia".