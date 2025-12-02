España alcanza la cifra récord de 6,9 millones de extranjeros: el 14% son marroquíes, seguido de colombianos y rumanos

Las claves nuevo Generado con IA España alcanza un récord de 6,9 millones de extranjeros, lo que eleva la población total a 49,1 millones de habitantes. El 14% de los extranjeros son marroquíes, seguidos por colombianos y rumanos; las mayores subidas en 2024 fueron de colombianos, venezolanos y marroquíes. La población creció en todas las comunidades autónomas salvo en Extremadura, destacando los aumentos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. La población española continúa envejeciendo, con una edad media de 44,6 años y un aumento del 2,52% en los mayores de 64 años.

6.911.971. Esta es la cifra récord de extranjeros que ha alcanzado España, lo que eleva la población de nuestro país a otro máximo histórico: 49.128.297 de habitantes a 1 de enero de 2025.

La población de España aumentó en 508.602 habitantes durante 2024, un incremento que se debió sobre todo a los extranjeros, cuyo número creció en 409.689 personas (+6,3%), hasta rozar los casi siete millones.

El número de personas de nacionalidad española apenas se incrementó un 0,2%, según el Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Marroquíes, colombianos y rumanos

En cuanto a la población extranjera, los más numerosos son los marroquíes (968.999), que representan el 14% de los extranjeros que viven en España. Les siguen los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

Entre las principales nacionalidades, los mayores aumentos de población durante 2024 se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306).

En el otro lado, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

En términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (18,6%), Colombia (17,0%) y Venezuela (16,2%).

Por su parte, Ucrania (-3,8%), Bulgaria (-2,9%) y Reino Unido (-2,2%) presentaron los mayores descensos.

La población sólo baja en Extremadura

Por comunidades autónomas, durante 2024 la población aumentó en todas, excepto en Extremadura. Los mayores incrementos se produjeron en Cataluña (111.895 personas más), Comunidad Valenciana (105.897 más) y Comunidad de Madrid (104.618 más).

En términos relativos, los mayores aumentos se dieron en la Comunidad Valenciana (2 %) y en la Comunidad de Madrid y Baleares (1,5 % en ambas).

Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas excepto en seis. Las que más crecieron fueron Castellón, Alicante y Guadalajara (un 2% en las tres); por contra, los mayores descensos se registraron en Zamora (0,4%), Córdoba y Jaén (0,1 % en ambas).

Por ciudades, Torrevieja (con el 4,9%), Gandía (3,6%) y Benidorm (3,5%) fueron las que tuvieron un mayor crecimiento poblacional el pasado año, mientras que los mayores descensos se dieron en Cádiz (bajó el 1%), Fuengirola (Málaga) (-0,9%) y Talavera de la Reina (Toledo) (-0,9%).

Población cada vez más envejecida

Respecto a la edad media, esta se sitúa en 44,6 años, datos que confirma la tendencia al envejecimiento iniciada, al menos, en las últimas seis décadas.

En 1975, la edad media de la polación era de 33 años; en 1985 de 35 años; en 1995 de 38; en 2005 de 40,3 y en 2015 de 42,5.

El censo registra el aumento del 2,52 % de la población de más de 64 años en términos relativos (de 9.928.368 a 10.178.625), el 1,13% de los que tienen entre 16 a 64 años (de 31.716.737 a 32.074.770) y se reducen los menores de 16 años el 1,43% (de 6.974.590 a 6.874.902).

El peso relativo de la población mayor de 64 años fue del 20,7%, lo que se tradujo en que la tasa de dependencia de los mayores de 64 años (relación entre la población mayor de 64 años y la de 16 a 64 años) se situó en 0,32, según explica el INE.