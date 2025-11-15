La Asociación de la Memoria Histórica pide al Gobierno que multe a Juan Carlos I por hablar bien de Franco en sus memorias

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado este sábado al Gobierno que sancione al rey érito Juan Carlos I por los elogios que hace del dictador Francisco Franco en su libro de memorias, que todavía no han visto la luz en España.

En un escrito dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la ARMH pide que se estudien las palabras de Juan Carlos I en el libro y se sancionen "con la gravedad que tienen".

En el libro, el rey emérito asegura que "respetaba enormemente" a Franco, además de apreciar "su inteligencia y su sentido político", por lo que nunca dejó "que nadie le criticara" en su presencia.

La asociación considera que este tipo de afirmaciones son contrarias a la Ley de Memoria Democrática, que sanciona todos los actos realizados en público que impliquen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, o que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra, el franquismo, sus dirigentes o participantes en el sistema represivo.​

En su petición, exigen que se apliquen todas las medidas legales que recoge la ley para sancionar los elogios de Juan Carlos I a Franco, lo que incluye multas económicas que pueden llegar a los 150.000 euros.

Con esta denuncia, la ARMH busca garantizar que "la memoria democrática sea respetada "y que no se promuevan actos públicos que "justifiquen o glorifiquen regímenes represivos o a sus protagonistas".

Añadiendo más peso a esta reclamación, el portavoz de de Comuns, Gerardo Pisarello, ha reclamado este sábado al rey Felipe VI que, en el acto de conmemoración de los 50 años de la restauración de la Monarquía en España, "condene abiertamente" el franquismo y "desautorice" a su padre por sus "palabras nefastas" sobre Franco.

