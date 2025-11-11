Un fallo de las pulseras antimaltratadores obliga a Igualdad a activar el protocolo de protección a las víctimas

El sistema de seguimiento telemático que controla el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género y violencia sexual ha sufrido este martes una incidencia.

Durante varias horas, algunos dispositivos han dejado de funcionar, lo que ha obligado al Ministerio de Igualdad a activar de inmediato el protocolo de protección para las víctimas que utilizan este dispositivo.

Así lo ha anunciado el departamento que dirige Ana Redondo, ministra de Igualdad, que ha explicado que se ha activado "de inmediato" el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos.

Para ello, ha detallado que se ha avisado "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas".

Igualmente, ha precisado que se han mantenido "operativos en todo momento" los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.

Desde el Ministerio han asegurado que Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia".

"Tras evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta", han apuntado.

"Sobrecarga del sistema"

Además, la ministra ha expuesto que "aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad".

Redondo ha recalcado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica".

"Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", ha subrayado la ministra tras la incidencia detectada.

Fallos reincidentes

En septiembre, el sistema de pulseras telemáticas destinadas a controlar a agresores machistas desató un terremoto político que acabó con la reprobación de la ministra de Igualdad en el Congreso.

La polémica estalló tras la publicación de la memoria anual de la Fiscalía, que alertaba de un error técnico durante el traspaso de datos a la nueva adjudicataria del servicio Cometa —una unión temporal de empresas entre Vodafone y Securitas—.

El fallo provocó la pérdida de información anterior a marzo de 2024, lo que derivó, según el Ministerio Público, en “una gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos por incumplimientos de órdenes de alejamiento.

La Fiscalía matizó después que la incidencia había sido puntual y que la mayoría de los casos se reabrieron y resolvieron una vez restaurados los datos. Redondo, por su parte, insistió en que las irregularidades representaban apenas el 1% de los expedientes, aunque el Poder Judicial no ofreció cifras concretas.

El conflicto tuvo su origen en el cambio de operador: Telefónica dejó de gestionar el servicio en octubre de 2023, tras no presentarse al nuevo concurso, y cedió el relevo a la UTE formada por Vodafone y Securitas. Fue a comienzos de 2024 cuando el sistema Cometa entró en funcionamiento y, según relataron varios trabajadores, empezaron los fallos.

Ante las críticas, la ministra de Igualdad defendió la continuidad del servicio y subrayó que las víctimas nunca dejaron de estar protegidas. Explicó que el aumento de alertas se debía a la mayor sensibilidad de los nuevos dispositivos y al proceso de ajuste.