El ministro Torres, a Koldo por las mascarillas: "Me cago en la responsable económica. O lo soluciona o la levanto al aire"

La UCO destaca la influencia de Koldo en la administración, logrando que Torres intercediera personalmente para reclamar pagos pendientes a la empresa implicada.

En las comunicaciones, Torres solicita información económica y detalles de la empresa a Koldo, quien le indica que la cantidad adeudada es de 7.870.000 euros.

Los mensajes revelan que Torres gestionó directamente asuntos vinculados a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por contratos millonarios de material sanitario.

La UCO ha descubierto nuevos mensajes entre Ángel Víctor Torres, actual ministro y entonces presidente de Canarias, y Koldo García relacionados con contratos de mascarillas durante la pandemia.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de descubrir gestiones que el ahora ministro y entonces presidente de Canarias Ángel Víctor Torres realizó para la empresa investigada en la trama de los contratos millonarios de material sanitario en el seno del Ministerio de Transportes.

Los mensajes hallados por la UCO figuran en un informe de 350 páginas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En él, Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos, se pone en contacto con el presidente autonómico ante la preocupación de que la empresa Soluciones de Gestión, para la que trabajaba Aldama como comisionista, no pudiera cobrar por los contratos con la administración del archipiélago.

"Hola. Me llamaste ayer en la reunión con sindicatos y empresarios del Plan de Reactivación. He estado encima de la factura y hoy desde Tfe. (Tenerife) te daré toda la información y espero ya solución. Mañana te veo en Madrid. Siento no haber podido resolver de algo que supe a posteriori. Hoy hablamos", le dice Ángel Víctor Torres a Koldo.

Koldo le da las gracias y le pregunta cuál es el problema, a lo que Ángel Víctor Torres le responde que "tema de comprobación", quejándose de la responsable económica.

Uno de los mensajes intervenidos por la Guardia Civil. EL ESPAÑOL

Ese mismo día le vuelve a escribir: "¿Puedes hablar? Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa (la referencia)".

"La empresa es Soluciones de Gestión", responde el exasesor de José Luis Ábalos. "7.870.000", continúa, en referencia a la cantidad adeudada. El Ejecutivo de Canarias llegó a conceder cuatro contratos por la vía de emergencia a esta sociedad por 12 millones de euros.

Jornadas antes, el presidente ya estaba en contacto con Koldo, quien hacía de intermediario para que la empresa de la trama cobrase por la adjudicación. Esto se debe a la preocupación que se incrementaba entre los miembros de la trama, quienes veían cómo pasaban las semanas sin recibir el dinero de la adjudicación.

"Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago… Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: Ya la tiene cargada para liberar el pago", dijo el ministro a Koldo. Olivera, cuando se envió ese mensaje, era director del Servicio Canario de Salud.

"La levanto para el aire"

La comunicación entre ambos estaba siendo constante, tanta que Koldo le enviaba fotos a este alto cargo del Ejecutivo canario. Concretamente, "aparecen unos mensajes que envía a este último, con fecha 7 de mayo de 202089, incluyendo imágenes de las fotos del avión de la compañía Air Europa mientras se realiza la descarga de las mascarillas".

Otra de las comunicaciones intervenidas a Ángel Víctor Torres. EL ESPAÑOL

Entre los mensajes incautados, la UCO ha hallado una conversación del 27 de mayo en la que se observa, nuevamente, cómo Koldo y Antonio Olivera hablan de un "futuro ingreso", supuestamente relacionado con Soluciones de Gestión.

Durante los días siguientes, el pago de los contratos adjudicados a Soluciones no se producen, incrementando el nerviosismo en los representantes de la empresa, investigados en esta trama. Es entonces cuando Koldo llama directamente al presidente canario.

El día 14 de julio es en el que el Instituto Armado ha localizado los mensajes clave del ministro Torres, quien tranquiliza a la mano derecha de Ábalos, garantizándole que se pagará a Soluciones de Gestión lo que se le debe.

El entonces dirigente canario apuntó a Koldo que solo había un problema, y que ese era Ana María Pérez, la responsable de Recursos Económicos de Sanidad. Pero le aseguró que lo resolvería todo muy rápido:"Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire".

"A la vista de estos últimos mensajes, se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por Aldama y sus retribuciones, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes", subraya la UCO.