Un militar muere y al menos otro resulta gravemente herido este viernes tras la explosión de una granada en el campo de maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’, en Viator (Almería), según informan a Efe fuentes cercanas al caso.

Por su parte, el servicio de emergencias 112 de Andalucía precisa que alrededor de las 11:00 horas se recibe la primera llamada que alerta de una posible explosión en las instalaciones anexas a la base ‘Álvarez de Sotomayor’, sede de la Legión.