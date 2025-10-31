Un militar muerto y otro herido grave tras la deflagración de una granada en un campo de maniobras de Viator (Almería)
-
Sede de la Legión
La deflagración se ha producido mientras los legionarios realizaban unas maniobras en la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator, sede de la Brigada "Rey Alfonso XIII" II de La Legión.
-
Causas de la explosión
Por el momento no se han revelado detalles sobre cómo ha ocurrido la explosión, si el artefacto presentaba algún desperfecto o si el incidente se debe a otra causa.
-
La Guardia Civil investiga lo sucedido
La Guardia Civil continúa en el lugar del suceso tratando de esclarecer lo ocurrido. Desde el centro coordinador se ha dado aviso a los Bomberos de Almería, a la Policía Local de Viator, a la propia Guardia Civil y a los servicios del 061, que han desplazado un helicóptero hasta la zona.
-
Deflagración de una granada enViator
Un militar muere y al menos otro resulta gravemente herido este viernes tras la explosión de una granada en el campo de maniobras ‘Álvarez de Sotomayor’, en Viator (Almería), según informan a Efe fuentes cercanas al caso.
Por su parte, el servicio de emergencias 112 de Andalucía precisa que alrededor de las 11:00 horas se recibe la primera llamada que alerta de una posible explosión en las instalaciones anexas a la base ‘Álvarez de Sotomayor’, sede de la Legión.