El Rey reivindica la educación en valores de los más jóvenes: "La convivencia democrática tiene su gran pilar en ella"

Felipe VI y la princesa Leonor, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El Rey Felipe VI destaca la importancia de educar en valores como pilar de la convivencia democrática, en su discurso durante los Premios Princesa de Asturias. Felipe VI advierte sobre los peligros del individualismo radical y la globalización que homogeneiza las diferencias, destacando la necesidad de preservar la diversidad. El monarca resalta el ejemplo de los premiados en los Premios Princesa de Asturias, como inspiración para mejorar la sociedad. La princesa Leonor ha asumido un papel más activo en la presidencia de los Premios Princesa de Asturias, mostrando madurez y sensibilidad en los últimos años.

El rey Felipe VI ha aprovechado su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias para reivindicar la educación en valores de las próximas generaciones. "La convivencia democrática tiene su gran pilar en ella", ha apostillado.

"Mientras seamos capaces de inculcar en quienes vienen detrás de nosotros los principios y valores por los que hemos luchado, les estaremos dando las herramientas para construir su futuro", ha subrayado el monarca ante un abarrotado Teatro Campoamor en Oviedo.

En este sentido, Felipe VI ha explicado que educar en valores es "abrir a la persona a una manera de vivir mejor, con más plenitud, con más conciencia del ser y el estar en el mundo". "Es potenciar la vida en sociedad sin abandonar el complejo universo moral que se encierra en cada uno de nosotros, y que se perfecciona con la convivencia", ha subrayado.

En esa puesta en valor de la singularidad de cada persona, Felipe VI ha advertido de que vivimos en "un mundo que se debate entre dos extremos que son, por igual, inquietantes".

Por un lado, el cultivo de un individualismo radical que lleva a la 'paradoja' de que en sociedades tan interconectadas como las actuales estén llenas de personas que están solas, se sienten solas, o tienen problemas para comunicarse.

Y en el otro extremo, el Rey ha denunciado una "pulsión globalizadora que todo lo homogeneiza, que oscurece las diferencias y las singularidades y degrada la diversidad". Todo ello, ha dicho, en favor de "comportamientos gregarios", sujetos muchas veces a los dictados de una red, un algoritmo o una pantalla.

Sobre

El "ejemplo" de los premiados

Esta voluntad de intentar mejorar, a su juicio, está presente en los Premios Princesa de Asturias. "Un homenaje a un grupo de personas excepcionales, cuyo camino merece ser reconocido", ha proclamado el jefe de Estado, matizando que no para seguirlo, o imitarlo, sino para "aprender cómo se traza y cómo se recorre un buen camino".

Tras ello, Felipe VI se ha dirigido a cada uno de los galardonados en la presente edición, destacando su ejemplo de "luz en el camino que cada uno debemos recorrer".

"Hay un camino en el pensamiento lúcido, complejo y de denuncia de Byung-Chul Han; en el análisis sociológico y demográfico de las migraciones de Douglas Massey; en los trabajos de la genetista Mary-Claire King; en la ironía elegante y el pulso narrativo de Eduardo Mendoza; en la garra y el espíritu competitivo de Serena Williams; en la verdad descarnada de los paisajes y retratos de Graciela Iturbide; en la dedicación de Mario Draghi al progreso y al consenso, especialmente europeo, y en la excepcional labor divulgativa e investigadora del Museo Nacional de Antropología de México", ha afirmado.

"Recibamos su ejemplo como una palabra de ánimo que nos alumbra en nuestra propia andadura, como la experiencia de los mejores que nos inspira, también, para ayudar a mejorar en lo posible la sociedad en que vivimos", ha celebrado.

En la edición de este año, la Fundación Princesa de Asturias ha distinguido a Byung-Chul Han con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, con el Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey, con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes; Serena Williams, con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes; Museo Nacional de Antropología de México, con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King, con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

Por último, el monarca también ha tenido palabras para su hija, la princesa Leonor, de la que ha destacado que ha ido asumiendo gradualmente en los últimos 7 años presidir estos galardones, "dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad" y con "un papel también más activo en la vida pública".

Leonor se estrenó en estos premios en 2019 con 13 años -a pocos días de cumplir 14-, la misma edad con la que lo hizo su padre, y un año después de su primera visita oficial al Principado, aunque ostenta la presidencia de honor como heredera de la Corona desde 2014, cuando su padre fue proclamado Rey.