El teniente coronel Tejero, hospitalizado grave, recibe la extremaunción rodeado de su familia

Antonio Tejero, durante el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. EFE ARCHIVO

La familia del guardia civil que lideró el golpe de Estado del 23-F desmiente su fallecimiento, y explica en un comunicado que se encuentra hospitalizado y ha recibido los sacramentos.

El teniente coronel retirado de la Guardia Civil Antonio Tejero, conocido por liderar el intento de golpe de Estado del 23-F, se encuentra en estado grave en un hospital de Carcaixent y ha recibido la extremaunción, según ha confirmado su familia, que permanece junto a él en todo momento.

Según un comunicado de sus allegados, el militar, de 92 años, está consciente y sereno, y ha pasado la noche "bien", aunque con "fiebre", tal y como han detallado en el mismo.

Confirman además que ha recibido los sacramentos y la bendición papal, extremo que ha contribuido a alimentar la confusión y las especulaciones en redes sociales sobre su estado de salud.

Ante la avalancha de rumores que han circulado en las últimas horas sobre su supuesto fallecimiento, la familia ha difundido un comunicado en el que desmiente "categóricamente" esas informaciones, calificándolas de "noticia falsa" que ha causado "profundo dolor" tanto a Tejero como a sus seres queridos.

El entorno del expediente coronel denuncia que la difusión de ese bulo supone una "grave e irresponsable vulneración de sus derechos fundamentales", al generar una “injustificada perturbación" en su círculo más cercano.

Subrayan que noticias de este tipo representan una intromisión ilegítima en el derecho al honor, amparado en la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

Por ello, la familia exige el cese inmediato de la difusión del falso fallecimiento y una rectificación pública y clara con la misma visibilidad que tuvo la información original, con el objetivo de restituir la verdad y minimizar el daño causado.

El periódico EL ESPAÑOL se disculpa sobre la información errónea publicada esta mañana. Las múltiples fuentes consultadas fueron tajantes al hablar de su defunción y de que su estado de salud empeoró notablemente durante la madrugada, hasta su fallecimiento.

Malinterpretaron, al recibir el teniente coronel los sagrados sacramentos, que este había fallecido. Pedimos disculpas a la familia por nuestro error.