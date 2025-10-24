Sánchez se abre a reunirse con Puigdemont “cuando toque” ante la amenaza de Junts de romper los pactos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante la Cumbre del Euro en Bruselas, Bélgica, el 23 de octubre de 2025. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos con Junts que están en su mano al tiempo que ha vuelto a afirmar que está dispuesto a reunirse con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que permanece huido de la Justicia en Bélgica, eso sí, "cuando toque", según ha precisado.

Sánchez ha ratificado su intención de reunirse con Puigdemont en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas tras el ultimátum lanzado por Junts, que el próximo lunes reúne a su dirección para decidir el futuro de las relaciones con el PSOE.

"Si lo he dicho mil veces, ¿para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto que esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque", ha señalado en la rueda de prensa tras finalizar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que el Ejecutivo está cumpliendo todos los compromisos con Junts que están en su mano y ha vuelto a asegurar que tendrá una reunión con el líder de esta formación, Carles Puigdemont, "cuando toque".

El jefe del Ejecutivo ha mostrado cierta molestia por la pregunta porque, a su juicio, los periodistas pretendían sacarle ese "titular". "Hala, ya tenéis el corte" , ha apostillado.

Sobre la reunión convocada por Junts, ha asegurado que respeta el funcionamiento interno de los partidos, aunque ha dejado claro que, respecto a los acuerdos pactados, "lo que está en manos del Gobierno" lo está cumpliendo y "lo que está en manos de otros" están "trabajando" para que se cumpla.

A su llegada a esta cumbre ya se había referido a la advertencia lanzada la víspera por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, de que, ante las promesas pendientes de cumplir, "quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio".

Ante ello había pedido tiempo a Junts y avisó de que el cambio podría suponer una "involución" de la mano del PP y Vox.





