Muere el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez a los 75 años

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez falleció en Madrid a los 75 años. Conocido por defender a figuras mediáticas como "El Dioni" y "la Dulce Neus". Murió en el Hospital Central de la Cruz Roja tras semanas ingresado.

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como El Dioni, La Dulce Neus, ha fallecido en Madrid a los 75 años. Entre sus clientes, estaban también personajes de la prensa rosa como Antonio David Flores o Ángel Cristo.



Según ha adelantado Telecinco este viernes y han confirmado a Efe fuentes próximas al letrado, Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.



Nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación, como la separación de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Ella no dudó públicamente en decir que una persona "terrorífica".

Además, tiene en su haber un destacado historial judicial pero no como abogado, sino como condenado. En 2023 la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a cuatro años de prisión por estafar a tres personas en un negocio de compraventa de petróleo y a pagar una indemnización de casi 120.000 euros a las víctimas.

También fue condenado a seis años de prisión por no pagar cuatro millones de euros a Hacienda y otra de dos años de cárcel por difundir en 1997 un vídeo con contenido sexual de Pedro J. Ramírez, dentro de la guerra sucia contra el actual director de EL ESPAÑOL.

Rodríguez Menéndez no cumplió ninguna de estas penas, ya que en 2005 huyó de la Justicia marchándose a Argentina para evitar entrar en prisión.



Defendió, entre otros, a Nieves Soldevilla, conocida como La dulce Neus, que fue condenada a 28 años de cárcel por convencer a sus seis hijos para que mataran a su padre.

También a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, el Nani, el joven delincuente cuya historia quedó reflejada en la película Matar al Nani, y que destapó un grave caso de corrupción en la Policía Nacional, o al archiconocido en los platós de televisión Dionisio Rodríguez, El Dioni, el guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de dos millones de euros.

Rodríguez Menéndez también trabajó en los medios de comunicación. Fue editor del diario Ya, y llevó en portada a Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, quien se encontraba en paradero desconocido. Aseguraba tener una entrevista con el criminal, pero se demostró luego que todo era mentira y el entrevistado era un modelo.

Más tarde lanzó la revista Dígame, una publicación sensacionalista cuyo único objetivo era difamar a cualquiera que le criticara. Antonio David Flores trabajó en ella como subdirector. En ella acusaba a famosas con nombres y apellidos de ejercer la prostitución. Una jueza ordenó en 2000 el secuestro de la revista para defender la intimidad de una de esas mujeres. Poco después cerró.

En 2005 huyó de España con destino a Argentina. Allí, en julio de 2005, fue detenido por la Interpol en Buenos Aires y puesto en libertad al día siguiente.

En 2005 huyó de España con destino a Argentina. Allí, en julio de 2005, fue detenido por la Interpol en Buenos Aires y puesto en libertad al día siguiente.

