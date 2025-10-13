Emergencia por las lluvias torrenciales en Cataluña. La Cruz Roja ha atendido esta noche a más de mil personas en polideportivos y pabellones de las comarcas de Terres de l'Ebre.

Un millar de personas ha pasado la noche refugiados en distintas infraestructuras municipales al no poder acceder a sus domicilios como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que azotan el sur de Tarragona.

A petición de Protecció Civil, la entidad ha repartido 450 mantas, 150 colchones, 2.000 litros de agua y comida para más de 700 personas, la mayoría en el Montsià. Las provisiones partieron a medianoche del domingo desde su Centro Humanitario en Cataluña.