Las "infiltraciones" de la dana 'Alice' a la red dejan 6 días sin agua potable a 100.000 vecinos del Mar Menor y Cartagena
¿Gota fría o dana? Estos fueron los peores años de lluvias torrenciales en Alicante
Llega la racha final de la dana Alice: Aemet amplía el aviso en España y alerta de "tormentas muy fuertes" en estas zonas
-
Más de 1.000 personas pasan la noche en polideportivos
Emergencia por las lluvias torrenciales en Cataluña. La Cruz Roja ha atendido esta noche a más de mil personas en polideportivos y pabellones de las comarcas de Terres de l'Ebre.
Un millar de personas ha pasado la noche refugiados en distintas infraestructuras municipales al no poder acceder a sus domicilios como consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que azotan el sur de Tarragona.
A petición de Protecció Civil, la entidad ha repartido 450 mantas, 150 colchones, 2.000 litros de agua y comida para más de 700 personas, la mayoría en el Montsià. Las provisiones partieron a medianoche del domingo desde su Centro Humanitario en Cataluña.
-
La inestabilidad se amplía el lunes a zonas del interior peninsular
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a pesar de la incertidumbre en cuanto a la localización, se prevén desde primeras horas cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del interior, con chubascos acompañados de tormenta en el centro-sur y centro-este, sin descartar zonas de montaña en general.
Las precipitaciones se desplazarán desde el interior hacia el área mediterránea oriental donde, a partir de la mañana y hasta el final del día, pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia.
-
Bomberos de Cataluña realizan 31 rescates en el sur de Tarragona
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han atendido en el sur de Tarragona un total de 340 avisos entre las 17:30 horas del domingo y las 7:00 horas de esta madrugada a causa de las intensas lluvias, de los que 31 han sido salvamentos, la mayoría de casos de personas atrapadas en sus vehículos, en carreteras, caminos o barrancos.
Según ha informado esta madrugada el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal, fruto también "de la intensa labor de los servicios de emergencia" durante la tarde y noche de ayer.
-
7 comunidades en alerta por tormentas
7 comunidades -Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana- continúan este lunes en alerta por tormentas y fuertes lluvias con acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.
Según informa la Aemet en su página web, en Cataluña hay aviso naranja (riesgo importante) en Tarragona por precipitaciones que dejarán hasta 40 litros en una hora en áreas del litoral sur; En el resto de provincias persiste la alerta amarilla por lluvias de 20 litros en una hora o entre 60 y 80 litros en 12 horas.
-
Tarragona paralizada
Cataluña permanece en aviso naranja tras una larga noche donde se han registrado numerosas incidencias en la comunidad.
La zona de Tarragona es la más afectada. La provincia está paralizada tras una brutal riada que ha provocado el corte de la AP-7 y la suspensión de sus trenes.
-
Casi 2.000 llamadas de emergencia
El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.950 llamadas por el episodio de lluvias en el sur de Tarragona hasta las 5:00 de este lunes.
La mayoría proceden del Montsià (74,75%), seguido del Baix Ebre (15,06%) y el Baix Camp (3,17%).
Estas incidencias han generado 1.487 expedientes en total, según informó el servicio a través de la red social ‘X’.
S’han rebut fins al moment un total de 1950 trucades procedents que han generat 1487 expedients.— 112 (@112) October 13, 2025
Per comarques:
- Montsià 74,75%
- Baix Ebre 15,06%
- Baix Camp 3,17%#AlertaCat #INUNCAT pic.twitter.com/e8fdE0YBVZ
-
Actualización de carreteras cortadas por las lluvias
Tal y como ha compartido la Dirección General de Tráfico a través de sus rede sociales, un total de 8 carreteras han sido cortadas por las lluvias.
📢⚫️⛈️Actualización de carreteras cortadas por las lluvias.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 13, 2025
🚗⛔️🛣️Un total de 8 carreteras cortadas por lluvias, 2 principales:
📍Alicante
➡️El túnel de la AP7, en Pilar de la Horadada dirección Cartagena. Desvío por la N-332.
📍Tarragona
➡️La C-12, en Tortosa. pic.twitter.com/QKahQOrW1A
-
Lluvias con tormenta desde primera hora
Una masa de aire frío intensificará este lunes la inestabilidad provocada por la dana Alice, extendiendo los chubascos y tormentas hacia el interior peninsular y prolongándolos en el tercio este, especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.
La Aemet prevé cielos nubosos y lluvias con tormenta desde primeras horas, que se desplazarán hacia el área mediterránea oriental, donde podrán ser fuertes o persistentes, sobre todo en los litorales entre Tarragona y Valencia.
-
Aviso Aemet en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana
El sur de Tarragona sigue este lunes en aviso naranja debido a las intensas lluvias provocadas por la dana Alice, que en sus últimas horas ha dejado los momentos más críticos de su paso por la zona. Según informa la Aemet en su página web, se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en áreas del litoral.
La Aemet detalla que las alertas permanecerán activas en Cataluña y la Comunidad Valenciana entre las 10:00 y las 23:59 horas peninsulares, y en las Islas Baleares desde las 20:00 hasta las 23:59.
Además de estas regiones, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja continúan también bajo aviso por tormentas y lluvias intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 50 litros por metro cuadrado en una hora.