Feijóo dice que el sondeo de EL ESPAÑOL coincide con los suyos y recuerda que SocioMétrica fue la que más cerca estuvo el 23-J

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado durante la celebración del Día de la Hispanidad la calidad de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre el posible resultado que tendrían unas elecciones generales si se celebrasen en la actualidad: "Es la más sólida y la más solvente".

El sondeo muestra que el PP obtendría 147 diputados, frente a los 105 que conseguiría el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De este modo, podría gobernar en solitario si Vox, que conseguiría 55 escaños, se abstiene. Ese escenario coincide con los datos de los que dispone el PP, según ha explicado Feijóo.

El líder popular ha hecho estos comentarios durante el tradicional corrillo con periodistas tras el besamanos protocolario de la jornada.

También ha recordado que la encuesta publicada por EL ESPAÑOL antes de las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023 fue "la que más se aproximó" al resultado final.

Aquel sondeo se publicó un 17 de julio de 2023, seis días antes de los comicios, y otorgaba al PP un total de 143 escaños.

"Importan las urnas"

A pesar de la utilidad que pueden tener este tipo de sondeos para medir la tendencia política de la sociedad española, Feijóo ha remarcado en declaraciones a Telemadrid que lo que importa "son las urnas" y, en este sentido, el líder popular ha incidido en que está convencido de que "habrá un cambio político".

España no es de unos contra otros. Es de todos.



Sintámonos orgullosos de nuestra historia común.



— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 12, 2025

Un cambio que, a su juicio, es "imprescindible", debido a que "España no puede ser un callejón sin salida" ni tampoco "un muro divisivo". Para ello, Feijóo considera que es necesario "recuperar la tolerancia, la concordia y el volver a darse la mano".

Esta ha sido una de las principales ideas que el líder popular ha divulgado en su celebración del Día de la Hispanidad, puesto que en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, Feijóo ha asegurado que "España no es de uno contra otros, España es de todos".

"En cada acento y en cada rincón de esta tierra, diversa y plural. Pero también está en lo inmenso, el legado y el afecto que nos une a los dos lados del océano", ha manifestado.