"Máxima tranquilidad" en Moncloa ante la amenaza de Trump mientras Feijóo carga contra Sánchez: "No es de fiar"

Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, junto con Pedro Sánchez durante una visita oficial al Palacio de la Moncloa. EUROPA PRESS

El Gobierno ha expresado este jueves su "máxima tranquilidad" ante la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que España sea expulsada de la OTAN por sus discrepancias sobre el gasto en Defensa.

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EEUU", señalan fuentes de Moncloa a EL ESPAÑOL.

Por su parte, la oposición comparte el compromiso de la nación con la Alianza Atlántica. Sin embargo, señalan que "el problema" es Pedro Sánchez porque "no es de fiar".

Son palabras del presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien no ha tardado en reaccionar a la amenaza del magnate estadounidense: "España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. El problema es Sánchez. Él no es de fiar", apunta en sus redes sociales.

Feijóo defiende que la decisión del presidente del Gobierno de no aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB "no debe arrastrar al país": "Nuestra nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad", prosigue.

El problema no es España.

España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo.



El problema es Sánchez.

Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad.



Sabemos… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 9, 2025

"España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa", concluye el líder de la oposición.

La amenaza de Trump

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en Defensa, según ha dicho durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde la Casa Blanca.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado el presidente estadounidense.