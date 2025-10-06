El Gobierno utiliza informes que equiparan la comisaría de Vía Layetana con un centro de la Gestapo para echar a la Policía del centro de Barcelona

El Gobierno utiliza al menos dos informes que equiparan la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cataluña, situada en vía Layetana, con un centro de la Gestapo nazi con el fin de justificar la transformación del lugar en un enclave "de memoria democrática", expulsando a la Policía del centro de Barcelona.

Según los informes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la comisaría ubicada en el número 43 de esa gran avenida de la Ciudad Condal, el significado de este edificio "se asemeja, teniendo en cuenta las diferencias de contexto histórico, con la Topografía del Terror de Berlín (sede de la Gestapo y de la Oficina Central de Seguridad del Reich) como espacios neurálgicos de la represión en contextos dictatoriales".

En este informe, de apenas 9 páginas y otro de 17 utilizados por el Ejecutivo, se llega a comparar también con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de la dictadura argentina o con el Centro de Detención y Tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (DINA).

Fragmento de uno de los informes. EL ESPAÑOL

Así lo denuncia la Confederación Española de Policía (CEP), desde donde señalan que "representa un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo a costa de intentar ensuciar el impecable compromiso democrático de los policías nacionales que prestan servicio en esa plantilla".

Con el objetivo de encontrar supuestos estudios históricos que avalen esa medida, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, departamento a cargo de Ángel Víctor Torres, pedía, el pasado 22 de julio, informes que pudieran utilizarse como soporte para esa medida.

Una semana más tarde, el día 30 de julio, dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pau Casanellas y Xavier Doménech, emitían un informe de siete páginas en el que llegaban a equiparar la sede policial con la Policía secreta de un régimen que llevó a cabo el Holocausto o con las prácticas de una dictadura militar argentina que incluyeron el secuestro y asesinato de opositores a ese régimen.

Doménech no es otro que el exdiputado de Unidas Podemos, representante de Catalunya en Comú hasta su retirada de la política en 2018.

En el informe firmado por el exdiputado de la formación morada se llega a señalar que “establecer una cifra exacta de personas que pasaron por las dependencias de la JSP de Barcelona durante el franquismo es altamente complicado” y que “todavía más difícil resulta documentar la tortura y los malos tratos allí cometidos”.

"Evoca terror, se cambian de acera"

El segundo de los informes encargados por el Gobierno ha sido elaborado por Memorial Democratic, un organismo de la Generalitat de Cataluña cuyo director -y firmante del documento, fechado el 1 de agosto- fue nombrado en 2022 por el Ejecutivo de Esquerra Republicana de Cataluña y mantenido por el actual equipo de Salvador Illa.

En 11 páginas, el autor, Jordi Font, apuesta también por resignificar el edificio “como un primer paso hacia la conversión (…) en un espacio de interpretación de la represión y torturas ejercidas por la dictadura franquista”.

Ambos informes han sido recabados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. "Nuestra única obsesión es hacer de Cataluña un lugar más seguro y no el paraíso del delito", insisten.

A juicio de CEP, resultan llamativos tanto por "su bajo nivel técnico" -en uno de ellos se llega a afirmar que “aún hoy, se dan casos de personas que cambian de acera al pasar por delante de un edificio que evoca el terror”- como por la rapidez con la que han sido elaborados: "Se trata de documentos cocinados cuyo fin no puede ser otro que servir en bandeja a los independentistas una de sus mayores obsesiones".

El Gobierno declaró el pasado 22 de julio la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la Via Laietana, como Lugar de Memoria Democrática por ser un espacio donde se han cometido “crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos” y por ser el “nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura” de Francisco Franco en Cataluña.

Así lo recogía en ese momento el Boletín Oficial del Estado (BOE). El edificio continúa siendo de uso policial, pero debe incluir la señalización de espacios de tortura y persecución política.

Esta era una de las reclamaciones del independentismo, que los policías nacionales perciben como la antesala de su principal y verdadero objetivo: echarles del centro de la ciudad.