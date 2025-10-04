Montero pide a Sánchez que siga adelante pese a los ataques que recibe: "La tarea no es fácil, pero merece la pena"

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en Sevilla, en el primer encuentro 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía'. PSOE Sevilla

María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero han sido las caras protagonistas de la inauguración del ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', desde donde se ha animado a Pedro Sánchez a continuar pese a todo. "La tarea no es fácil, pero merece la pena", ha sostenido la andaluza.

El feminismo, la Sanidad Pública y sendas críticas al Partido Popular han protagonizado un diálogo en el que se ha tachado al partido azul de "correr todo el día detrás de los disparates de Vox".

El acto, que ha tenido lugar en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, ha supuesto una primera toma de contactos dentro de un nuevo formato -a modo de plató televisivo- con el que el PSOE andaluz busca una aproximación con su electorado.

La candidata socialista al Parlamento andaluz, entre los temas de actualidad que le aguardaban, como la Sanidad Pública, no ha perdido la oportunidad de animar a su presidente.

En este sentido, ha sostenido que "siempre, desde el PSOE de Andalucía", apoyan la candidatura de Pedro Sánchez.

"Que se sepa que cuenta con todo un grupo de hombres y mujeres que estamos detrás de él y que permanentemente lo animamos a que continúe en una tarea que es dura, y lo sabemos, pero que merece la pena", ha subrayado.

El PP, detrás de Vox

Una de las cuestiones que más han dado para hablar ha sido el tema del feminismo y, en concreto, el abordo. "El PP en la ciudad de Madrid ha dicho que el aborto es un negocio del feminismo y que hay que dar información de ese síndrome que ha negado la ciencia", ha expuesto el expresidente del Gobierno.

Ante esta situación, Zapatero ha acusado al PP de "tener una falta de personalidad total" y carecer de "criterio propio" ya que, a su jucio, se trata de un "partido perdido" que "está corriendo todo el día detrás del último disparate de Vox".

"Nosotros siempre llegamos antes a los derechos y a las libertades", ha reivindicado Zapatero, "y los que vienen después, bienvenidos: los hacemos para todos".

El expresidente ha pedido, no obstante, que "no se abrace el negacionismo ni la pseudociencia", y ha cuestionado: "¿Quién es el Ayuntamiento de Madrid para decirle al sistema sanitario lo que tiene que hacer?".

"¿Qué le pasa a la derecha de este país con las mujeres? ¿Por qué los avances de derechos son los primeros que se cargan los partidoso de derecha?", ha apostillado Montero tras las declaraciones del expresidente.

Sanidad Pública

Por supuesto, la Sanidad Pública no era un tema que pudiera quedarse fuera del guion del diálogo. La ministra de Hacienda no ha tardado en hacer alusión al retraso en el cribado del cáncer de mama que arrastra Andalucía y que ha sido reconocido por la propia Junta.

Según el Gobierno andaluz, más de 2.000 mujeres andaluzas sufren retrasos en el diagnóstico de tumores mamarios, una situación que ha puesto en jaque tanto al equipo de Juanma Moreno como a la propia ciudadanía.

"Ellos no se preocupan por los servicios públicos porque no es su modelo", ha apuntado María Jesús Montero.

En este sentido, ha recordado que fue la propia consejera de Salud la que dijo que "el sistema público tenía que atender a los que no tenían seguro privado". "Ahí lo demostró todo", ha sostenido la andaluza.

A esta declaración ha añadido otra, esta vez del presidente Moreno Bonilla, y es que Montero ha sostenido que el malagueño advirtió de que "el sistema sanitario no era sostenible".

Ante esta situación, la socialista enfatizado en que es necesario "recuperar una Sanida Pública que no distinga de razas, de rentas, ni de ideología".