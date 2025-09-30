🔴Los desbordamientos vuelven a la 'zona cero' de la dana sin que el Gobierno licite las obras y sin visos de que haya Presupuestos
Lluvias y tormentas activan avisos en Baleares, Murcia y C. Valenciana
Las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana siguen este martes con avisos por lluvias y tormentas, ya que las precipitaciones serán de hasta 140 litros por metro cuadrado (l/m2) en el caso de las provincias de Valencia y Alicante, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, las provincias que estarán en aviso naranja (importante) por precipitaciones y tormentas son Alicante, Valencia, Mallorca e Ibiza y Formentera. Los valores máximos de 140 l/m2 se darán en Valencia y Alicante, mientras que en Ibiza y Formentera habrá precipitaciones acumuladas de 120 l/m2.El resto de avisos (amarillos) por lluvias y tormentas se darán en Menorca.
Seis carreteras se encuentran cortadas por las lluvias, todas secundarias
La Dirección General de Tráfico ha informado esta madrugada de que seis carreteras se encuentran cortadas por las lluvias en Baleares, Castellón, Teruel y Murcia, todas ellas secundarias.
En Baleares se encuentra cortada la EI-800, en Ibiza, mientras que en Castellón sufren esta circunstancia las vías CV-137, en Càlig; la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes.
En Teruel está cortada la TE-V-8301, en Las Parras de Castellote, y en RM-B10, en Ulea.
📢⚫️Por lluvias, permanecen cortadas las siguientes vías secundarias:— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 30, 2025
📍Baleares
➡️EI-800 Ibiza
📍Castellón
➡️CV-137 Càlig
➡️CV-200 Almedíjar
➡️CV-1486 Cabanes
📍Teruel
➡️TE-V-8301 Las Parras de Castellote
📍Murcia
➡️RM-B10 Ulea pic.twitter.com/fw7aZyKHWv
La borrasca Gabrielle descarga su racha final
Las lluvias torrenciales provocadas por el paso del huracán convertido en borrasca Gabrielle seguirán provocando una situación "muy adversa" este martes en el litoral Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos naranjas y amarillos por fuertes precipitaciones, riesgo de inundaciones y temporal marítimo en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
Entre el domingo y el lunes se han superado los 300 litros por metro cuadrado en zonas como el delta del Ebro, y se ha mantenido activo el aviso rojo en Valencia hasta la medianoche después de que decayera a mediodía el máximo nivel de alerta en Castellón y Tarragona. Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha han sido otras de las regiones afectadas.
AEMET mantiene avisos naranjas por lluvia en Valencia, Baleares y Murcia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos naranjas y amarillos por fuertes precipitaciones, riesgo de inundaciones y temporal marítimo en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.
Durante la jornada de ayer, se activó la alerta roja en distintos puntos del este de la Península, incluyendo también Zaragoza y Tarragona.