Las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana siguen este martes con avisos por lluvias y tormentas, ya que las precipitaciones serán de hasta 140 litros por metro cuadrado (l/m2) en el caso de las provincias de Valencia y Alicante, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias que estarán en aviso naranja (importante) por precipitaciones y tormentas son Alicante, Valencia, Mallorca e Ibiza y Formentera. Los valores máximos de 140 l/m2 se darán en Valencia y Alicante, mientras que en Ibiza y Formentera habrá precipitaciones acumuladas de 120 l/m2.El resto de avisos (amarillos) por lluvias y tormentas se darán en Menorca.