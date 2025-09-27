Tu mejor amigo ahora desgrava: Juanma Moreno trae de Italia la rebaja fiscal para mascotas que amortigua la 'ley animal Belarra'

De entre los anuncios de rebajas fiscales realizadas por el Ejecutivo andaluz en las últimas fechas, ninguno ha levantado tanto revuelo como el de que los propietarios de mascotas van a poder desgravarse el 30% en gastos veterinarios.

Durante un año, los andaluces que se hagan con una mascota podrán desgravarse las facturas del veterinario hasta un tope de 100 euros en su declaración de la renta, limitado a rentas de hasta 80.000 euros en tributación individual y 100.000 euros en tributación conjunta.

Si el animal es adoptado de un refugio, podrán beneficiarse de la medida durante tres años; si se trata de un animal terapéutico o de ayuda, el beneficio fiscal será durante toda la vida del animal.

En este último caso, de perros de asistencia, perros guía, o aquellos que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos, e incluso de los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia de género, la deducción se aplicará con efecto inmediato: no tendrán que ser adoptados o adquiridos ahora.

La iniciativa se contemplará en los presupuestos autonómicos de 2026. El importe máximo de la deducción será de 100 euros, sujetas a declaraciones individuales que no superen los 25.000 euros y los 40.000 en las conjuntas.

Aunque pueda parecer que no hay precedentes en España, hay uno: en Murcia, pues esta comunidad, también gobernada por el PP, aprobó sus presupuestos de 2026 este verano y contemplaba algo similar.

Pero la propuesta andaluza va más allá, porque abre el abanico a mayores niveles de renta y porque pone el foco en el fomento de la adopción animal, donde Andalucía es líder en España, según el estudio publicado este verano por Sanicat.

Los contribuyentes murcianos podrán aplicar una deducción del 30% de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de gastos por servicios veterinarios obligatorios prestados a sus animales domésticos.

Otros precedentes

Ciudades de regiones italianas como Sicilia tienen medidas similares, pero aparejadas a descuentos en el recibo de la basura, como en Misterbianco, enfocado principalmente para quienes adopten mascotas.

También Italia permite desde hace relativamente poco deducciones en gastos veterinarios de hasta el 19%, pero solo para mayores de 65 años con rentas bajas.

Oficialmente, en Andalucía hay registrados casi dos millones de perros. Los gatos son casi 250.000, y los hurones, casi 11.000.

Así lo señalan fuentes de REIAC, la Red Española de Identificación de Animales de Compañía.

Esos son los datos oficiales, pero hay muchos más que no tienen chip, ni tampoco aparecen censados otros domésticos, como peces, pájaros, conejos o cobayas.

El impacto de la medida, calculan desde la Junta, será de unos 12 millones de euros. La iniciativa ha descolocado a la izquierda, considerada tradicionalmente como la animalista.

Por parte del PSOE han aseverado que se trata de una propuesta "para ricos".

En cuanto a Adelante Andalucía, aseveran que el anuncio es "populista" y con un marcado carácter preelectoral.

Si la noticia de la rebaja fiscal murciana pasó más desapercibida, no ha ocurrido así con la andaluza, que ha sido criticada hasta por el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Acusó Turull al Gobierno andaluz de fomentar deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la de tener perro, "con el dinero de los catalanes", mientras que "nosotros, a mucha gente de la clase media y trabajadora no le podemos dar ayudas a las becas comedor o a la ley de dependencia".

La respuesta la dio el propio Juanma Moreno, que además de pedir respeto, aprovechó para anunciar una nueva rebaja fiscal y zanjó con ironía: "Lo siento, independentistas".

El IVA veterinario

En España solo es posible desgravarse en el IRPF gastos veterinarios para animales vinculados a actividades económicas, pero no así para mascotas domésticas, cuya tenencia, mantenimiento y cuidados veterinarios recaen al cien por cien en sus dueños.

La medida fiscal propuesta por el Ejecutivo andaluz "no es para ricos, es para todo el mundo", y también viene a paliar, según las fuentes consultadas, los gastos que ha supuesto para los propietarios de mascotas la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, también conocida como la Ley Belarra.

Aprobada en el Congreso el 9 de febrero de 2023, entró en vigor meses después y endureció los requisitos obligatorios para tenerlos, como el seguro con carácter obligatorio para todos los perros, independientemente de su raza y tamaño.

Más gastos: el chip oscila entre los 30 y los 50 euros. Aparte, las vacunas, también obligatorias. Estas medidas son solo para mascotas sanas. Si el animal enferma, las cuentas se disparan.

Por eso, precisan las mismas fuentes, "es una ley sí que castiga a las rentas más bajas", y a personas mayores "que pueden tener dos o tres perros de pequeño tamaño para hacerles compañía".

La Ley Belarra, sostiene Gonzalo Moreno del Val, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) de España, "tenía un problema: que no tenía dotación presupuestaria, y así es difícil establecer medidas efectivas, sobre todo para quienes tienen menos recursos".

El máximo representante de los veterinarios españoles subraya que "hay familias que no pueden" y además, pone el acento en que la medida andaluza "es un alivio de los gastos para la salud del animal, pero es que además la salud del animal tiene impacto en la salud de las personas, porque salud animal y salud pública van unidas".

Así, la OMS "certifica que el 60% de las infecciones humanas provienen de los animales". Por ello, Moreno del Val reivindica la petición del colectivo veterinario, "los únicos profesionales sanitarios que tienen IVA, y al 21%", como si fuese un bien de lujo.

Los veterinarios llevan más de diez años instando al Gobierno a que lo rebaje, porque es "un beneficio fiscal para toda la población". Pese a haberse comprometido, el ejecutivo no lo ha llevado a cabo.

Es más, la rebaja de este impuesto "venía incluido en el programa electoral tanto del PSOE como de Sumar", incide Gonzalo Moreno, pero no se ha llevado a cabo. Así que la iniciativa andaluza "nos parece buena, pero se queda corta, porque se debe complementar a nivel nacional con esa reducción del IVA".

Nieves Pérez, jefa del refugio y protectora 'Scooby' en Medina del Campo (Valladolid), considerado el más grande de España, detalla a este periódico que premiar fiscalmente más a quienes adopten animales tiene sentido, aunque "lo enfocaría más a quienes adopten animales ancianos".

Porque un animal joven, de unos 5 meses, "tiene menos gastos. Se les desparasita, se le pone el chip y se les vacuna".

Ahora, sostiene, "hemos tenido un repunte de abandonos de perros ancianos, que se merecen un hogar digno. La gente que viene a adoptar los viene buscando como si fueran de criadero: pequeños, bonitos, jóvenes y sanos".

Quizá la medida anunciada por Moreno venga también porque él mismo adoptó un perro de un refugio en 2017. Se le vio con él por primera vez en la jornada de reflexión de los últimos comicios autonómicos andaluces.

Toby falleció hace un año. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y padeció numerosas enfermedades, alguna crónicas, por la mala vida que le dieron sus anteriores dueños.