RECTIFICACIÓN INICIATIVA INTERNACIONALISTA – LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS

“En relación con el artículo publicado el 15 de Septiembre de 2025 titulado “Irene Montero y Belarra llevaron como escolta a un ultra de los Bukaneros del Rayo en su boicot a La Vuelta”, Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea afirmar lo siguiente:

La aseveración de que “Ibarrondo fue en 2009 en la listas del partido Iniciativa Internacionalista en las elecciones al Parlamento Europeo, una marca blanca promovida por Batasuna” no se corresponde con la verdad histórica ni judicial.

La Candidatura “Iniciativa Internacionalista – La Solidaridad entre los Pueblos” resultó de una coalición entre Izquierda Castellana y Comuner@s, tal y como queda perfectamente recogido en sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional a fecha de 21 de mayo de 2009”.