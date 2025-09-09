Patxi López, sobre las saunas del suegro de Sánchez: "Yo no leo EL ESPAÑOL. Si tienen pruebas, a los juzgados”

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha intentado descalificar las informaciones y entrevistas publicadas por este medio sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

“Yo no leo EL ESPAÑOL”, ha afirmado durante una comparecencia en la Cámara Baja. A pesar de no ser lector, el diputado socialista ha criticado las noticias: “Sé cómo titulan ciertas cuestiones, simplemente para alimentar el ruido, el fango, el ‘ensucia que algo queda’”.

Aunque las informaciones están respaldadas por pruebas y entrevistas a testigos que aseguran que Begoña Gómez trabajaba como contable de sauna Adán, López ha instado a que “si tienen pruebas de estas cosas, creo que conocen el camino de los juzgados”.

Lo que ha obviado es que no es sólo EL ESPAÑOL sino también la cúpula del PP quienes han pedido explicaciones al PSOE Hasta ahora, Sánchez ha declinado responder sobre los negocios de su familia política, que chocan con la postura abolicionista que el líder socialista defendía en públicas mientras vivía en una vivienda pagada por los beneficios de estas saunas.

Además, en las últimas horas, la fontanera del PSOE, Leire Díez, se ha referido a la empresa de Sabiniano Gómez para señalar que, durante las primarias de 2017, Óscar López y Antonio Hernando investigaron estos negocios.

La frase “yo no leo EL ESPAÑOL” de López es idéntica a la que pronunció en 2013 la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando, al ser preguntada por el juez Ruz tras destaparse la contabilidad B del PP, declaró: “Yo no leo El Mundo"

López también ha acusado a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, de lanzar “acusaciones indecentes” después de que esta, en una intervención previa, pidiese explicaciones al PSOE tras conocerse las nuevas revelaciones.

La diputada leonesa aludió a las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL y recordó que, cuando el actual presidente del Gobierno era concejal, “Begoña Gómez participaba como contable”.

En ese sentido, ironizó al preguntar si "alguna vez" fue a buscar a su mujer al trabajo. "A lo mejor se pasaba por allí", terciaba con tono burlón.

Muñoz relacionó el negocio de las saunas con las declaraciones de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, que este lunes, en Telecinco, afirmó haber relatado las infidelidades al entorno del presidente del Gobierno.

“Sánchez ha convivido con la prostitución con normalidad”, sentenció la diputada del PP, que recalcó que “no hizo nada durante meses” porque “estaba acostumbrado a vivir rodeado” del proxenetismo.

Según Muñoz, estos negocios “eran conocidos” en el partido. Para justificarlo, citó las palabras de la "fontanera" del Ferraz, Leire Díez, quien en Telecinco confirmó que hubo “fuego amigo” y que Óscar López y Antonio Hernando indagaron sobre los negocios de Sabiniano durante las primarias de 2017.

“Todo era perfectamente conocido”, concluyó Muñoz, que lamentó la actual opacidad del partido.

La portavoz parlamentaria del PP lamentaba que el PSOE "acostumbra a no dar explicaciones". Queda la duda de si este miércoles, durante la primera sesión de control de este nuevo curso, salen a relucir las novedades sobre las saunas.

Muñoz prometía "fiscalizar a los ministros" sobre los asuntos de actualidad. "Eso es en lo que vamos a estar", afirmaba sin confirmar si Óscar López, actual ministro de Transformación Digital, será interrogado sobre sus investigaciones sobre las saunas en 2017.