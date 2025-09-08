EL PSOE elude entrar en el debate de las saunas del suegro de Sánchez: “No vamos a entrar en el lodazal”

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha evitado pronunciarse sobre las informaciones de EL ESPAÑOL tras la entrevista con un periodista que fue jefe comercial de la revista MENsual y al que Begoña Gómez pagaba los anuncios de las saunas.

“No pienso hacer ninguna valoración sobre la política sucia de lodazal, de remover siempre lo mismo”, ha asegurado en una rueda de prensa desde Ferraz tras la primera ejecutiva del PSOE en este nuevo curso político.

Mínguez sí ha querido referirse a las frases de Feijóo en Telecinco en las que ha acusado a Feijóo de “bajeza moral” al “haber vivido de la prostitución” y lo cual le inhabilitaría para ser presidente.

La portavoz del PSOE ha respondido al líder de la oposición que “la bajeza moral se la dejamos toda para el señor Tellado”. En referencia a las declaraciones del secretario general del PP que este fin de semana pidió “empezar a cavar la fosa” de este Gobierno.

Mínguez ha asegurado que Tellado “tiene todos los premios habidos" y ahora se a llevar "el premio al que más le gusta hacer broncas”.

A lo lo largo de la rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva se ha referido a estas declaraciones en varias ocasiones. “Al PP le sobra odio”, ha terciado asegurando que “quien insulta por la cabeza no tiene nada en la cabeza” y acusando a los populares de “normalizar” un lenguaje “lleno de barbaridades” con un “repertorio” basado en el “insulto” y “el barro”.

En ese sentido, la diputada socialista ha lamentado el vídeo en redes de Feijóo cantando “mi limón, mi limonero” bajo el título de “me gusta la fruta”. “El hombre que venía a no insultar se descuelga con un vídeo de me gusta la fruta. Estoy convencida de que a la gente del PP no le gusta”, ha respondido.

“Si hablas como los ultras, al final lo único que haces es darle votos a los ultras”, ha terciado Mínguez haciendo referencia a las últimas encuestas, publicas por El País que señalan un aumento del voto a Vox, y ha asegurado que “mientras Tellado insulta, el señor Abascal debe estar aplaudiendo por los rincones”.

"En España no es todo crispación y odio. Hay muchas familias que lo que necesitan son soluciones y no insultos", ha terciado Mínguez que ha culpado en exclusiva al PP del clima de polarización social.

Incluso Mínguez ha culpado al PP de "falta de institucionalidad" por no asistir a la inauguración del año judicial para no coincidir con el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, que se encuentra procesado por el Supremo y tras las críticas de Sánchez a los jueces.

"El viernes era un acto del año judicial, no del Gobierno", ha añadido Mínguez que ha criticado a Feijóo porque "consideró que era más importante estar al lado de Ayuso, donde se profirieron insultos".