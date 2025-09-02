Moreno insiste en que Andalucía no asumirá la quita de deuda: "Al final esto es un 'salvar a Sánchez"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Santander. Europa Press.

Casi al tiempo en el que el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley para ejecutar una condonación de deuda autonómica de 83.252 millones de euros, llega la primera reacción al recién nacido trámite.

El protagonista, Juanma Moreno. El presidente andaluz, de visita en Cantabria para firmar un compromiso de colaboración con su homóloga María José Sáenz de Buruaga Gómez, insiste: "Nosotros no vamos a asumir ninguna quita de la deuda".

No lo hará, ha subrayado, porque no "beneficia" a su comunidad. "Lo dicen los expertos", ha remarcado antes de citar como ejemplo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La deuda andaluza "está dos puntos por debajo de la media" y además la región tiene solvencia para salir a los mercados en busca de financiación, una de las principales ventajas con las que se presenta el ahorro para las comunidades de 7.000 millones en intereses que conllevará la condonación.

"De hecho a partir del año que viene Andalucía no necesitará ningún instrumento del Estado para financiarse, será suficiente solo con los mercados", ha remachado.

Así las cosas, para Moreno la quita es apenas "una operación política para cumplir un compromiso" que es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aguantar unas semanas o unos meses más en el poder".

"Al final esto es 'salvar a Sánchez'. Y para salvar a Sánchez, nos meten a todos en un lío y utilizando los recursos y el aparato del propio Estado", ha lamentado.

La pretensión andaluza, ha recordado, sigue siendo cambiar el modelo de financiación autonómico. "Queremos lo que dijo la señora Montero cuando era consejera de Hacienda", ha señalado en referencia a la actual ministra de Hacienda y su rival en las próximas elecciones autonómicas, previstas para el próximo junio.

"Ella decía, textualmente: el debate del modelo de financiación no se puede sustituir por quita de deuda, por mucho que beneficie a Andalucía", ha enfatizado.