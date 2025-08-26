Quién es Toni Albà: el actor acusado de celebrar la muerte de Lambán y que ya insultó a Iceta, Arrimadas o la Policía

El actor, cómico y director teatral Toni Albà es habitual protagonista de polémicas por sus insultos contra políticos e instituciones. Sus discrepancias políticas han derivado en faltas de respeto contra figuras públicas que han ido desde insinuar que Inés Arrimadas ejercía la prostitución hasta "hacer una excepción" para alegrarse de la muerte de Javier Lambán.

Es por esta última aparición por la que ha sido denunciado por el Gobierno de Aragón ante la Fiscalía: se le acusa de un presunto delito de injurias e incitación al odio contra el expresidente aragonés. El actor ha negado estas acusaciones y ha amenazado con llevar a los medios de comunicación a los tribunales.

En concreto, Albà publicaba en su red social X una reacción al fallecimiento de Lambán con la siguiente frase: “No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción”, aseguraba.

Captura de pantalla 2025-08-26 004031

Pero no es algo aislado. Albà es reincidente en este tipo de faltas de respeto, descalificaciones, salidas de tono o comentarios fuera de lugar. De hecho, es más conocido por este activismo a golpe de insulto que por su trabajo como humorista.

El 'humor' del actor catalán

Dentro del humor político catalán -del lado independentista-, mantiene una relación con la televisión pública catalana TV3 de más de 30 años, aunque ha aparecido con mayor continuidad desde hace dos décadas gracias al programa "Polónia", del que fue apartado tras insultar a Inés Arrimadas, una de las figuras más fuertes que tuvo Ciudadanos.

"Buen viaje a Waterloo!!! (Vigila no pases de largo y vayas a charlar en Amsterdam... ¡allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!)", le escribía el actor en redes sociales.

El cómico ya calificó a Arrimadas con anterioridad como "mala puta" a través de las redes. Después, pidió perdón a las prostitutas por este comentario contra la política catalana.

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) February 23, 2019

En otra ocasión, el bufón también lanzó insultos homófobos contra Miquel Iceta. El artista, conocido por sus papeles en el programa Polònia de TV3, afirmó que el socialista catalán era una "burbujita bailarina" que "expande tufo putrefacto", en clara alusión a su homosexualidad.

Al humorista le suspendieron la cuenta de X, antes Twitter, en la que escribió este tipo de mensajes. Entonces, denunció ser víctima de una conspiración.

En 2020 pudo volver a trabajar en TV3, momento en el que redobló sus ataques contra dirigentes que no comulgaban con su ideario independentistas: a Pedro Sánchez le puso el mote "Gil & Pollas", en este caso sin ningún tipo de reprobación por parte de la televisión pública catalana.

En caso de que la denuncia del Ejecutivo aragonés se admitiera a trámite, no sería la primera vez que Toni Albà es investigado por sus comentarios. En 2017 fue absuelto de un delito de injurias por el que se le imputó en noviembre de 2017 por unos comentarios dirigidos contra la magistrada del Tribunal Supremo Carmen Lamela.

"Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela.... lame la mierda y te quedarás a gusto!", se expresaba Albà contra la magistrada que envió a prisión a varios líderes del procés.

En otro tuit, el actor y humorista también cargó contra los agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum declarado ilegal.

La última de Albà

El Ejecutivo aragonés solicita, tras el comentario del actor sobre la muerte del expresidente de esta región, “que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito”.

Según la denuncia ante la Fiscalía, el actor catalán ha podido cometer un delito de injurias y otro de incitación al odio.

El primero porque “constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Lambán públicamente” y el segundo porque “incita indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituye una lesión de la dignidad causando con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada".