La Fiscalía analiza si la falta de planes contra los incendios agravó los fuegos de este verano: "De lo contrario, no se explica"

La Fiscalía investiga si la ausencia de planes de prevención contra los incendios ha agravado los fuegos que arrasan diversos puntos de España desde hace varias semanas.

"Es evidente que la situación que en este momento (agosto de 2025) estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención. De lo contrario, no se explica lo que está pasando", expone en un escrito Antonio Vercher, fiscal de Sala de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Dicho documento, fechado el pasado 18 de agosto, ha sido ya enviado al resto de fiscales de Medio Ambiente, a quienes Vercher encarga la tarea de comprobar la existencia y aplicación de dichos planes.

El escrito relata que en 2024 "la avalancha de incendios" se redujo. "No es eso lo que ha ocurrido en 2025", compara el fiscal de Sala, quien menciona el "cambio climático" y las "circunstancias pluviométricas" como factores que han agravado la situación.

Meses atrás, la Fiscalía de Medio Ambiente encargó a sus miembros que averigüen si los ayuntamientos de sus provincias cuentan con planes de prevención contra el fuego y si éstos se aplican correctamente.

Sin embargo, ahora, ha intensificado esta tarea. En uno de los peores veranos recientes en materia de incendios —Vercher tacha la situación de "desastrosa"—, el Ministerio Público señala que es "necesario insistir" en esta "problemática".

"Lo que se pretende es que los/as ilustrísimos/as señores/as fiscales dispongan de información precisa y adecuada sobre las previsiones de incendios para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre los mismos, a efectos procedentes de coordinación y actuación con las autoridades e instituciones competentes al respecto", señala el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

A renglón seguido, Vercher recuerda que "en los casos de especial problemática o peligrosidad del terreno o del contexto en el que se ha producido del incendio, la existencia de los citados planes es insoslayable".

Tanto es así, que, en determinadas circunstancias, la Fiscalía podría exigir responsabilidades penales, debido a la falta de previsión, contra "aquellos que, teniendo la obligación de elaborar los mismos, no hayan procedido a llevar a cabo su obligación".

"Es evidente el que los incendios forestales raramente tienen una sola causa y que, dada su complejidad, en ocasiones, las causas son inabarcables, complicándose, además, por factores completamente ajenos, tales como el debate político o por diferentes interferencias extrañas", admite Vercher.

"En cualquier caso, y de observar que la situación examinada no sea determinante de ningún delito, sí procedería pasar el tanto de culpa a la Administración sancionadora, a los efectos legales que procedieran", subraya el documento.

No es ésta la primera vez que la Fiscalía estudia la manera de reducir el efecto devastador de las llamas. Elabora un informe anual sobre esta materia, en el que propone medidas contra los incendios forestales.

En el dosier del año pasado, el Ministerio Público ya encargaba a sus Unidades de Medio Ambiente la comprobación de la existencia de planes de prevención y la identificación de las "zonas más conflictivas".

Todo ello, también, para "economizar y racionalizar" los recursos disponibles en esta materia. "Se planteó, igualmente, el estudio del posible uso de dispositivos de teledetección", recuerda ahora Antonio Vercher.

El informe de 2024 también propuso el uso de "sistemas de vigilancia aérea", como drones o "vehículos aéreos no tripulados, desde el momento en que estén disponibles".