El fuego está "completamente desbocado" en Cáceres, amenaza Salamanca y Galicia necesita ayuda "urgente"

El fuego no da tregua en España, en una semana marcada también por las altas temperaturas, consecuencia de una ola de calor que está durando más de una semana.

Desde el comienzo de 2025, el fuego ya ha arrasado más de 150.000 hectáreas, una cifra que puede aumentar si continúan propagándose los incendios que siguen en activo en territorio español, y han fallecido seis personas en lo que va de verano.

Actualmente, los incendios que más preocupan son los que se encuentran en las regiones de Galicia, Castilla y León, Asturias, y sobre todo, en Extremadura, donde el incendio en Jarilla (Cáceres) está "totalmente desbocado" en su flanco norte y se encuentra a tan sólo 7 kilómetros de Salamanca.

Extremadura

El incendio que más peligro puede causar en Extremadura es el de Jarilla, en la provincia de Cáceres. Según la presidenta regional, María Guardiola, todos los fuegos se han podido controlar durante la madrugada del sábado, a excepción de este.

El incendio está "totalmente desbocado" en el flanco norte, ha recalcado. Asimismo, ha comunicado que el municipio de Gargantilla ha tenido que ser evacuado, y el de Hervás confinado.

En su flanco norte, "el incendio tiene vida propia y va solo, con unas condiciones meteorológicas generadas por él mismo en relación al calor, la energía y el propio viento que él mismo produce", ha explicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social del Ejecutivo extremeño, Abel Bautista.

No obstante, el flanco sur está relativamente controlado, pero vigilado por los equipos de la UME.

Este fuego ha saltado ya el Puerto de Honduras y está a tan solo a siete kilómetros del límite provincial de Salamanca, por lo que se ha dado aviso a Castilla y León de que puede entrar en su territorio.

En seis días ha arrasado 9.000 hectáreas, ha obligado hoy a evacuar Gargantilla y el confinamiento de Hervás (en el Valle del Ambroz, fronterizo con Salamanca), y en él trabajan 17 medios, en una zona muy complicada y de difícil acceso.

Galicia

En Galicia, el fuego ha calcinado ya más de 50.000 hectáreas. Actualmente, se encuentran 13 incendios activos - 12 de ellos en Ourense- ya que algunos se han reactivado en las últimas horas.

Con motivo de ello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido al Gobierno que movilice al Ejército: "Lo necesitamos cuanto antes y eso es ahora".

"Hay muchísimos ejemplos donde creemos que las Fuerzas Armadas podrían hacer una labor fundamental", ha señalado.

En el territorio gallego más afectado, Ourense, el mayor incendio es el de Chandrexa de Queixa, que lleva arrasadas unas 17.500 hectáreas, y en el que se unieron los focos de Requeixo y Parafita y al que también se unió el de Vilariño de Conso-Mormentelos.

Por precaución, se ha procedido al confinamiento de más de 20 municipios, entre ellos los vecinos de los núcleos de población de Laceiras o Covelo, y evacuaciones voluntarias en localidades como A Veiga o A Rúa.

La Consellería de Medio Rural ha informado también de que se han estabilizado algunos fuegos en las provincias de Lugo, Pontevedra y A Coruña, así como hay cuatro controlados, entre ellos el del municipio coruñés de Toques-San Martiño de Oleiros, que ha calcinado 320 hectáreas.

Castilla y León

La región castellanoleonesa ha amanecido este domingo con 27 incendios forestales activos, 10 de ellos en nivel máximo de gravedad.

Actualmente, se mantienen desalojadas a más de 3.500 personas de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia.

La más afectada por las evacuaciones es León, con hasta 1.500 vecinos de 29 poblaciones, mientras en la provincia de Zamora, los 1.350 evacuados son del municipio de Porto, en su mayoría visitantes por las fechas festivas.

En Salamanca hay cuatro municipios desalojados, unas 575 personas, por el importante incendio declarado en Cipérez y en Palencia unas 60 personas de tres pueblos: Carbaño de Arriba, Carbaño de Abajo y San Pedro de Cansoles.

Por otro lado, el incendio declarado en la zona asturiana de Cabrales ha llegado a la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, lo que causa inquietud por el posible alcance de los daños ambientales que se puedan producir en esa zona especialmente sensible.

Asturias

En Asturias hay 12 incendios, de los cuales seis están activos (cuatro de ellos controlados y dos estabilizados).

Los trabajos de extinción, control y vigilancia se han centrado especialmente en los incendios de Genestoso (Cangas del Narcea) y la Cerezal (Somiedo).

También en el foco que desde Anllares del Sil (León) ha entrado ya en Asturias a través de Degaña, que a última hora de la tarde del sábado presentaba un frente de más de diez kilómetros.