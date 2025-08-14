El Gobierno trasladará este fin de semana un segundo grupo de menores de Canarias, tras aplazarlo por el festivo

Los servicios de emergencia atienden a migrantes recién rescatados de un cayuco en Lanzarote Europa Press

El Gobierno de España trasladará este fin de semana a centros de titularidad estatal en la Península Ibérica a un segundo grupo de menores no acompañados que han solicitado protección internacional y se encuentran en Canarias. El desplazamiento se ha atrasado debido al festivo de este viernes, según informó Madrid a las autoridades canarias.

La mayoría de los integrantes del segundo grupo son malienses, según ha informado el Gobierno, que "mantiene su firme decisión" de no hacer público el destino de los menores trasladados a la península, "con el fin de preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible".

Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social "apeló a la responsabilidad de toda la sociedad en el respeto de esta decisión", para proteger a estos niños en la mayor medida posible para evitar que sean objeto de persecución".



Hasta este jueves, según la información difundida por el Gobierno, 240 menores solicitantes de protección internacional, de un total de 942, han sido derivados a centros de titularidad estatal.

"El Gobierno está cumpliendo rigurosamente con el plan de trabajo y el calendario acordado, porque la atención a los menores es una prioridad absoluta y, por ello, trabaja de forma constante para darles solución y garantizar su traslado a centros del sistema de acogida", agregaron esas fuentes.

Explicó que es "un procedimiento muy complejo, dado que implica a menores especialmente vulnerables que deben estar acompañados en todo momento y requiere la implicación coordinada de numerosas administraciones y entidades sociales colaboradoras".

El primer grupo partió este lunes con rumbo a Gijón. Posteriormente, las autoridades canarias aseguraron que Madrid había informado que debía atrasarse el segundo traslado, puesto que "el viernes es fiesta".

Por tanto, no iban a tener "la autorización para la apertura del centro" en el que deberían ser realojados.

El Gobierno y el ejecutivo canario acordaron que cada martes tendrían una reunión interadministrativa para adoptar las siguientes decisiones.

El Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas la creación de 1.200 plazas para estos menores en territorio peninsular, con una dotación de 40 millones de euros por parte del Estado.

A día de hoy, desde Canarias insisten en que "el Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a donde van a ser trasladados los menores".