El Gobierno anuncia que Sánchez participará en la reunión virtual sobre Ucrania, pero no estará en la de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este miércoles en una reunión virtual con los líderes de la "coalición de los dispuestos", el grupo de países que apoya a Ucrania, pero no estará presente en una segunda en la que los mandatarios europeos dialogarán directamente con el presidente de EEUU, Donald Trump, según han informado fuentes del Ejecutivo.

En la cita está previsto que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, informen a la coalición de los contactos mantenidos a lo largo de la jornada con varios aliados europeos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Trump.

Estas reuniones tienen lugar en vísperas de la cumbre que Trump protagonizará con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, este viernes 15 de agosto.

España fue excluida de la reunión celebrada el sábado en Londres en la que el vicepresidente de EEUU, JD Vance, explicó las líneas maestras del plan de paz de Trump para Ucrania.

A ese encuentro, del que fue anfitrión el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, acudieron representantes de Alemania, Francia, Italia, Finlandia y Polonia.

Esos mismos países, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitieron un documento de apoyo a Ucrania el día siguiente, del que también fue excluida España.

La "coalición de voluntarios" fue impulsada por Francia y el Reino Unido y España, recuerdan las fuentes del Ejecutivo, participa en ella desde sus primeros encuentros.

"España otorga máxima prioridad a la unidad europea en momentos tan críticos como el actual", destacan desde el Gobierno.

Los líderes comunitarios fijaron su posición en una declaración conjunta hecha pública ayer, en la que defendieron que cualquier negociación "significativa" sobre Ucrania sólo tenga lugar si se produce un "alto el fuego o reducción de hostilidades" por parte de Rusia.

Los socios europeos recordaron también que las fronteras internacionales "no pueden cambiarse por la fuerza" y reivindicaron el derecho del pueblo ucraniano a decidir su futuro.