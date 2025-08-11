Jaime de los Santos: "Sánchez ha puesto en peligro los intereses de todos los españoles"

En un caluroso día del verano madrileño se encuentra Jaime de los Santos en la puerta de Génova 13, ataviado con su característica chaqueta de cuero y unas imponentes gafas de Sol. El Historiador del arte antes que político salió reforzado del último congreso del PP como vicesecretario de Educación e Igualdad de los populares, accediendo así a la cúpula del partido comandado por Feijóo.



De los Santos ha sido recientemente conocido por su cruzada contra los socialistas, querella tras querella pero: ¿Hay algo que incrimine a Zapatero, José Blanco o a Antonio Hernando?, pregunta Ismael Monzón, redactor de El Español. "Lo que hay es una necesidad de explicarle a los españoles cómo es posible que por una cabezonería del presidente Sánchez y sus ministros estemos convirtiéndonos en un socio no fiable para el Gobierno de Estados Unidos"

Jaime de los Santos: "Igual que no habría cine del destape en una mezquita, en Jumilla no hay ritos en espacios para otro fin" Laura Mateo

Aunque parece que su cruzada no solo acaba en los socialistas porque en los últimos días se ha levantado la polémica tras la moción aprobada por PP en solitaria minoría en Jumilla. Esta moción impide a la comunidad musulmana celebrar sus festividades más importantes en instalaciones municipales.



Lejos de la sorpresa el popular exclama: "¿Usted entendería que en una mezquita se celebrara una feria de muestras o un festival de cine del destape español? No, ¿verdad?", reafirmando la postura de su partido “frente a las prácticas culturales foráneas, como la Fiesta del Cordero”.

Jaime de los Santos posa ante las cámaras de El Español en Calle Génova Laura Mateo

Asimismo cuando es preguntado sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa desmarca al partido que representa del suceso. "El Ayuntamiento de Jumilla, no el PP, ha dicho que está buscando opciones para que esa celebración se pueda hacer en otro tipo de espacios."



A su parecer este y otros asuntos que se tratan en la entrevista no son más que una instrumentalización "desde Vox o desde el Partido Socialista, intentando una vez más levantar muros, enfrentar a unos españoles con otros"