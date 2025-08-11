Cinco hombres entran armados en casa del socio de Alvise y le obligan a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas

Un grupo de cinco personas ha entrado de madrugada en casa de Álvaro Romillo, socio de Alvise Pérez, y le han obligado a hacer una transferencia de 1,2 millones de euros en criptomonedas mientras le apuntaban con una pistola a él y a su mujer.

Según fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los ladrones irrumpieron en el chalet de la pareja sobre las 3 de la madrugada de este pasado lunes, una hora después de que estos regresaran de viaje.

Uno de los asaltantes amenazó al matrimonio con una pistola, un táser y un cuchillo que encontraron en la cocina del domicilio, ubicado en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes. Acto seguido, les maniataron con bridas y les taparon la boca con cinta roja.

Los individuos, de nacionalidad colombiana -según indicaron las víctimas en su denuncia-, les obligaron a transferir la citada suma de dinero en criptomonedas, se llevaron otros 500.000 euros en relojes, varias joyas y unos 200 euros en efectivo.

Los cinco llevaban la cara tapada -a excepción de uno de ellos, que después se puso una mascarilla- y guantes.

Después de que los ladrones abandonaran la casa, el matrimonio consiguió desatarse sobre las 7 de la mañana. En ese momento se pusieron en contacto con la seguridad privada de la urbanización en la que viven y estos fueron quienes llamaron a la Policía Nacional.

Álvaro Romillo, conocido por el alias de CryptoSpain, está implicado en una estafa piramidal por la que llegó a recaudar "más de 260 millones de euros", según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Socio de Alvise

El experto en criptomonedas, antiguo propietario de la sociedad de inversión Madeira Invest Club, aseguró haber pagado en efectivo 100.000 euros al partido "Se Acabó la Fiesta", de Alvise Pérez.

De esta manera, el agitador en redes consiguió financiar su campaña a las elecciones europeas, en las que consiguió tres escaños.

Tras la confesión de Romillo, el Tribunal Supremo abrió diligencias para investigar a Alvise Pérez para investigar la procedencia de ese dinero, ya que podría suponer un delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Y, al mismo tiempo, la Audiencia Nacional apreció hechos que podrían constituir delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal en las operaciones que Romillo realizaba en Madeira Invest Club.

La firma ofrecía a sus clientes rentabilidades que podían llegar al 300%, a través de inversiones en relojes, coches de lujo o inmuebles.

Según la Guardia Civil, los responsables de la sociedad utilizaron parte del capital recaudado para abonar beneficios a los primeros inversores, como sucede en toda estafa piramidal.

Yates, coches de lujo y criptos

Romillo se encuentra en libertad después de que la Audiencia Nacional rechazara enviarlo a prisión en varias ocasiones.

Aun así, se le ha embargado una cuenta por valor de 29 millones que el investigado tenía en Singapur, en la que habría ido enviando dinero de la estafa promocionada por Alvise Pérez.

La Guardia Civil también ha seguido la pista del dinero a través de yates, propiedades inmobiliarias, relojes, criptoactivos o coches de lujo que Romillo había adquirido.

El investigado se enfrenta a una posible condena por delitos de estafa piramidal y presunta financiación ilegal de partidos, además de la posibilidad de penas por delitos contra la Hacienda Pública,