Vídeo | Santiago Segura "Torrente es un dinosaurio, Torrente nunca murió y es terrible"

Santiago Segura nada tiene que ver con Torrente, aunque el personaje es indivisible de la persona por mucho que el cineasta se esfuerce en que no sea así. A pesar de todo esa caricatura que hizo el madrileño de España es cada vez más real y Segura lo tiene claro, como lo tuvo Berlanga, el gran director del siglo pasado que al ver cuando Torrente se mete el palillo en la boca y lo vuelve a meter en el palillero exclamó: “¡Eso es España!”.



Es por eso que el gran olfato de este guionista del barrio de Carabanchel sabe por dónde llevar a su personaje en los tiempos que corren y asegura a las cámaras de El Español que lleva cuatro años escribiendo “Torrente presidente”. Quizás sea una caricatura de un Jesús Gil, o sin irnos lejos en el tiempo un ministro del PSOE o alto dirigente del PP, porque Segura no teme al señalamiento, su objetivo es uno y es claro, la risa, o como él dice: “El agua tibia, como cuando éramos niños”, ya venga de unos u otros.

Santiago Segura. Nieves Díaz



No tuvo que mirar lejos para crear ese personaje, su infancia, sus memorias, algunas pinceladas de una España pasada, pero cercana en la memoria. "Era el barrio más bonito del mundo. ¡No conocía otro! Nunca había salido de allí. Nuestra madre, además, no nos dejaba jugar en la calle por si nos atropellaban. La casa familiar, si no recuerdo mal, tenía 47 metros cuadrados. Vivíamos cuatro. Un cuarto de baño."



Mira a la nada y piensa en esas memorias, “Torrente es un dinosaurio”, exclama. "Pero ese ADN quedó esparcido por ahí. Lo han sacado del ámbar y hay muchos Torrentes. El torrentismo está por todas partes. Torrente nunca murió. Ni siquiera es que haya renacido. No murió. Pasa de padres a hijos, de generación en generación. Y es terrible porque no distingue de partidos, de derechas ni de izquierdas."