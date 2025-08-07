Vídeo | Iván Espinosa de los Monteros: "Hay que acabar con este Gobierno por cuestión de higiene nacional"

En esta nueva entrega de las entrevistas 'Hablando sobre España' nos trasladamos hasta la azotea de la Fundación Rafael del Pino para charlar con el ex portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 3 de enero de 1971), quien tras abandonar la primera línea política comparte su mirada crítica y exigente sobre la derecha española. “La derecha quiere llegar a Moncloa viendo pasar el cadáver del enemigo. Hace falta más”.

Espinosa subraya que “la derecha cree que España es un país de izquierdas. Por eso, el PP dice lo mismo que el PSOE... con diez años de retraso”, y atribuye parte del desencanto social a la falta de propuestas ilusionantes: “La izquierda es un producto infinitamente peor que la derecha. Pero la derecha es incapaz de entusiasmar en España”.

CristinaVilllarino_10_ Cristina Villarino

A lo largo de la conversación, Espinosa reflexiona sobre la situación política del país y reivindica el valor de la cooperación entre diferentes partidos, la necesidad de regenerar instituciones y poner el foco en los retos estructurales, como el aumento de la dependencia estatal: “Sánchez ha logrado que haya más dependientes del Estado que aportantes”. No elude la cuestión del fuego amigo y responde a los ataques internos: “Algunos en Vox se rieron de los ataques contra mí en la Complutense. Es la condición humana. Envidias, celos... No voy a responder a los ataques de ese lado. Mientras no me expulsen, seguiré afiliado”. Espinosa concluye defendiendo que “España tiene un potencial tremendo y eso es en lo que nos tenemos que concentrar”.