Vídeo | El alcalde socialista de León asegura que Santos Cerdán quiso amañarle las primarias

En plena crisis interna del PSOE, marcada por los escándalos y las luchas internas, viajamos a León para hablar con su alcalde, José Antonio Díez (León, 1968), quien relata con dureza y contundencia su vivencia ante las maniobras de la dirección socialista. Todo comenzó con un amedrentamiento físico: Koldo García le abordó junto a su coche oficial y le advirtió “Sabes que me quedan tres años para joderte, ¿no?”. Díez mantuvo la serenidad y defendió lo que consideraba mejor para su ciudad, enfrentándose abiertamente a la dirección del partido y convirtiéndose en objetivo de sus dirigentes.

A partir de ahí, en la entrevista se abordan temas como las presiones, la manipulación de las primarias de León y el ambiente de confrontación dentro del PSOE, que Díez describe como “de estalinismo puro y duro: el que no comulga o no está con la línea que define el aparato parece que tiene que ser eliminado”. El alcalde reivindica la necesidad de transparencia, autocrítica y renovación interna como claves para recuperar la confianza tanto de la militancia como de la ciudadanía.