Bildu y Geroa Bai salvan a Chivite de acudir a la comisión de investigación por los contratos de Cerdán

La comisión de investigación creada en el Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obras públicas en la Comunidad foral ha acordado llamar a comparecer a 40 personas, que pasarán por la Cámara a partir de mediados de octubre, después de que se reciba la documentación solicitada a diferentes organismos y empresas.

Entre ellas no estará la presidenta regional, María Chivite, pues EH Bildu, Geroa Bai y el PSOE han hecho valer su mayoría en la comisión para salvar a la socialista de someterse a las preguntas de los diputados sobre las adjudicaciones efectuadas en las últimas cuatro legislaturas. En cambio, UPN, PP, Vox y Contigo-Zurekin, que tienen cinco diputados, sí habían votado a favor de llamar a Chivite.



Lo ha explicado en rueda de prensa la presidenta de la comisión, Irati Jimenez (EH Bildu), tras la segunda sesión de la comisión después de la celebrada en julio para decidir la presidencia y calendario inicial, en la que los grupos han analizado las más de 100 peticiones de comparecencia planteadas para su inicio a partir de septiembre.



Entre ellas destacan las del empresario y dueño de Servinabar, Antxon Alonso; el exasesor Koldo García; el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; si bien no ha salido adelante la petición de la ya mencionada María Chivite, las expresidentas Uxue Barkos y Yolanda Barcina, o el ex ministro José Luis Ábalos.



Sí deberán comparecer, ya que es obligatorio si se es reclamado, el actual consejero responsable de obras en carreteras y en concreto de las del desdoblamiento del túnel de Belate, donde Servinabar forma parte de la UTE adjudicataria, Óscar Chivite; o sus predecesores, el socialista Bernardo Ciriza y el regionalista Javier Esparza (UPN).





La responsable de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa; o los gerentes de Nasuvinsa cuando se contrataron varias promociones de vivienda, son otros de los que recibirán la citación, una lista que reduce a 40 personas las más de cien inicialmente solicitadas.



En su comparecencia ante los periodistas, Irati Jimenez ha recordado que el objeto de la comisión es “examinar las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el período comprendido en las cuatro últimas legislaturas, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la Causa Especial 20775/2020 de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.



Y a eso debe atenerse la investigación parlamentaria, ha advertido como marco al que debe ceñirse, y para ello antes de las comparecencias, que comenzarán a mediados del mes de octubre, deberán recibirse los requerimientos de información y documentación que se ha aprobado solicitar a organismos como el Gobierno foral, la Cámara de Comptos, la Oficina Anticorrupción de Navarra, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Mercantil, la Seguridad Social o determinadas empresas.



Su documentación deberá obrar en poder de la Comisión antes del 15 de septiembre, lo que permitirá su estudio y análisis por los grupos antes del 14 de octubre, fecha aproximada de inicio de las sesiones de comparecencia, que se celebrarán los martes y miércoles en dos sesiones, una de inicio a las 9,30 horas y otra a las 15:15 horas, ha dicho Jimenez.