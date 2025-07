El "comando" de Perejil prepara dos marchas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla en protesta contra los visados

El grupo conocido como Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla —también apodado el 'comando' de Perejil— prepara dos marchas pacíficas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla para protestar contra la imposición de visados. La acción irá acompañada de una entrada simbólica en el islote Perejil.

Este comando, que intentó celebrar una reunión en el islote Perejil durante el fin de semana con 94 activistas y cuatro embarcaciones de madera, se encuentra ahora en Nador, su región de origen.

Igualmente, tenían otra operación desde el Club Náutico de Ceuta con cuatro veleros pequeños con una capacidad de cinco personas pero con cuatro activistas a bordo. Esas 16 personas que tenían intención de salir desde la ciudad española son marroquíes que viven en Europa y se hospedaron en el barrio de El Príncipe.

"No hubo ningún impedimento ni del Ejército, ni de las autoridades. Hemos estado a la orilla de Ben Younes (al lado de Ceuta), una zona militar llena de la inteligencia española. El motivo de la no intervención fue el viento, que no paró hasta el domingo a las 23 horas", asegura a EL ESPAÑOL uno de los miembros.

Al mal tiempo, se han unido directrices que les llegaron para abortar la operación. Sin embargo, después del islote Perejil, aseguran que llegarán el resto de peñones españoles frente a las costas africanas: las islas Chafarinas, y los peñones de Alhucemas y de Vélez de la Gomera.

A pesar de que, en los últimos días, determinados diputados, políticos y diplomáticos marroquíes se han esforzado en desvincular a este grupo de cualquier acción preparada desde Rabat, es conocida la relación de parte del equipo con los servicios secretos marroquíes.

"Su líder es una fachada financiera, porque para organizar algo así se necesita dinero, y ponen a Yahya Yahya (exsenador y exalcalde en Marruecos), un multimillonario poderoso, como financiador", explica a EL ESPAÑOL una fuente conocedora de las intenciones de este grupo.

De hecho, los tres dirigentes y los activistas procedentes de Melilla viajaron el lunes desde Tánger a Nador en un avión privado procedente de Casablanca. Incluso, un gendarme marroquí fue el encargado de tomar las fotografías durante el fin de semana.

"Operamos en una zona militarizada coordinada con España, una zona que controlan ambos países por el tema migratorio. Significa que Madrid lo sabe perfectamente, punto a punto", detallan.

En todo caso, tras reactivar esta organización inoperativa desde 2014, que ahora ha cambiado la denominación a Comité Preparatorio de la Coordinación Nacional para la Defensa de los Asuntos del Reino, en Tetuán han organizado a un grupo de colaboradores junto a su equipo de antaño, que dirige Mohamed Said Susi. Se trata de un catedrático que estudió en la Universidad de Granada, realiza trabajos sociales y escribe en medios marroquíes.

Hace 11 años contaban con equipos en Nador, Melilla, Tetuán, Ceuta, Casablanca y Rabat. Es conveniente recordar, que los dos cabecillas fueron los responsables, en 2012, del robo de un brazo de la estatua de Pedro Estopiñán, el conquistador de Melilla.

La escultura, ubicada en el centro de la ciudad, tuvo que ser restaurada. El miembro amputado y robado continúa en Marruecos.

Movilización en las fronteras

"En Tetuán seguirán colaboradores; y cuando les llamemos, ejecutarán el plan (de entrar en el islote Perejil)", advierten.

No obstante, aclaran que "no estamos hablando del Ejército, sino de marroquíes, del pueblo". "No va a ser escandaloso, solo una visita al peñón del Perejil, para hacer una declaración dirigida a José María Aznar, no es para Feijóo, diciéndole: 'Tú estás en Madrid, y los marroquíes estamos encima de Perejil'".

Como hemos informado en EL ESPAÑOL, la serie documental de El Terrat que se estrenó el 10 de julio en Movistar+ Perejil, la guerra que no fue, no ha gustado a ciertos sectores en Marruecos.

Al mismo tiempo, han empezado a movilizar a ciudadanos perjudicados por la imposición del visado del Gobierno español tras la apertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla en 2022.

Ese será el próximo objetivo de esta agrupación, terminar con los visados para los marroquíes de las regiones aledañas a las dos ciudades autónomas españolas, y volver al estatu quo anterior.

En la reunión del pasado sábado en Castillejos también se acordó crear una asociación exclusivamente para trabajar en las fronteras de Ceuta y Melilla. La dirigirán Yahya Yahya, presidente del Comité, y el imán en Ceuta Driss Ouhhabi.

Precisamente, este religioso fue uno de los invitados de Mohamed VI a la Fiesta del Trono en 2023, en calidad de representante del Ministerio de Asuntos Islámicos en Ceuta, que lucía una credencial en la que aparecía "Ceuta Ocupado", como publicó EL ESPAÑOL.

Los objetivos de esta asociación son "eliminar el visado para que vuelva la convivencia, para que recuperar la economía de las dos partes y destruir a cualquier político que esté en contra; es decir tendremos que explicar a la ciudadanía quienes son los enemigos, como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda; dos senadoras de Melilla, los líderes de Vox de las dos ciudades", según explica telefónicamente uno de los integrantes a este periódico.

Precisamente, en el encuentro trataron los problemas de la frontera, como las largas colas, el visado, el hundimiento del comercio o polémicas con los taxis. "Vamos a desenmascarar a las personas que han pedido el visado, que han destruido la economía, que han machacado al sector hostelero de Ceuta y Melilla", mantiene la misma fuente.

Conociendo que la medida del visado ha perjudicado a miles de vecinos, el objetivo es organizar dos marchas pacíficas en los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta) y Beni Ensar (Melilla), al mismo tiempo que entran en el islote Perejil.

Han elegido la frontera y no la valla, donde está la administración civil, para evitar la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas desplegadas para el control de la migración irregular.

"Los marroquíes no van a tocar a nadie ni de aquí ni de ahí, pero cuando lleguemos a donde los españoles vamos a ver lo que pueden hacer los policías y guardias civiles, e incluso los policías locales. La única solución para pararnos es que saquen el Ejército, y ahí no creemos que vayan a llegar", especula la cúpula del Comité en conversación con EL ESPAÑOL.

"Queremos convivencia, como hubo antes; nada de visados. No admitimos visado en nuestras tierras, en los territorios marroquíes ocupados. Al grito de Derrumbar el visado, ¿sabe cuánta gente va a salir? Miles, todos quieren que quiten el visado. Incluso los melillenses y los ceutíes, aunque son unos cobardes. No nos acompañan en este asunto porque tienen miedo, pero los marroquíes van a bajar con nosotros al terreno", aseguran.

Yahya Yahya, exsenador, exalcalde de Beni Ensar y presidente del Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, pretende movilizar a 94 activistas para asaltar el islote de Perejil. EE

Es decir, pretenden que tanto melillenses y ceutíes, como nadorenses y tetuaníes, convivan a un lado y al otro de las fronteras, "que pasen cuando les dé la gana, y que el Estado se organice para el resto: la inmigración, la criminalidad, la soberanía compartida, pero de visados nada. Que dejen de hacer fronteras que impiden el movimiento de las personas de las cuatro ciudades", mantienen.

El buque de la Armada

Precisamente, el Ministerio de Defensa tiene una operación en curso en zonas próximas al Peñón de Alhucemas, Vélez de la Gomera y la isla de Alborán, áreas estratégicas con especial relevancia para España, que Marruecos y, en concreto, el Comité Preparatorio de la Coordinación Nacional para la Defensa de los Asuntos del Reino, reclaman como territorio propio.

El #BAMFuror alcanza el ecuador de su actual operación de seguridad marítima en zonas próximas al Peñón de Alhucemas, Vélez de la Gomera y la isla de Alborán. El buque de la @Armada_esp realiza labores de presencia, vigilancia y disuasión en áreas estratégicas del litoral… pic.twitter.com/l8Ul4JuIRH — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) July 12, 2025

"El buque de la Armada española BAM Furor, integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (MOPS), desarrolla estos cometidos con "el objetivo principal de garantizar la seguridad integral en nuestros espacios marítimos de soberanía e interés, además de contribuir a la protección de las líneas de comunicación marítima, al control del tráfico marítimo y a la lucha contra las actividades ilícitas en la mar", indica el Ministerio de Defensa en su página web.

Este tipo de operaciones de presencia, vigilancia y disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.