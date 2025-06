El hijo de un alcalde ruso encarcelado por Putin denuncia en Gerona que recibió una carta con una bala: "Te mataremos"

El empresario ruso Valery Postrigan, residente en Lloret de Mar (Gerona) y reclamado por su país, ha denunciado que recibió un sobre con una bala y una carta amenazante.

Así figura en el atestado redactado por los Mossos d'Esquadra fechado el pasado mes de mayo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento.

Rusia reclama desde hace años a Postrigan, que trata de no ser extraditado, ya que, según asegura, el régimen de Putin le persigue a él y a su familia.

El padre de este empresario fue alcalde de la ciudad rusa de Klin. Actualmente, está en prisión tras haber participado en una protesta contra un vertedero gigante. Fue detenido en 2018 y, considerado un extremista, enviado a prisión.

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso a los vídeos aportados por Postrigan en su denuncia, en los que se ve cómo el empresario graba una de las ventanillas traseras de su coche. Está rota hacia dentro.

Coche destrozado

Dentro del vehículo aparece un paquete forrado en plástico que el empresario ruso prefiere no tocar. En su interior, según su versión, estaban la carta y la bala. También, una fotografía de la vivienda donde viven su mujer y su hijo en Rusia.

La denuncia interpuesta ante los Mossos recoge el contenido de la misiva, redactada con ordenador. Es el siguiente: "Traidor, te encontraremos. ¿Reconoces la casa? Es el patinete de tu hijo... Mañana irás al consulado ruso. Te están esperando. Vuelve. Si no, hablamos con tu padre. El anciano lloraba y decía: 'No tocar (sic) a la familia'. Morirá como un perro. Si no vienes, mataremos a toda tu familia y luego a ti. Tu padre no saldrá vivo de la cárcel. Te mataremos como a Serguéi de Novatech (sic), en Lloret de Mar".

Fragmento de la denuncia interpuesta en los Mossos. EL ESPAÑOL

¿A qué Serguéi se refiere la carta?

Aunque no lo especifica, la alusión a la empresa Novatech —es posible que se refiera a la compañía energética rusa Novatek—, apuntaría a Serguei Protosen.

En 2022, este millonario ruso, directivo de Novatek, fue hallado muerto en una villa alquilada de Lloret de Mar, junto a los cadáveres de su mujer e hijo.

En un inicio, el caso se investigó como un posible crimen machista. Pero no tardaron en aparecer voces que apuntaban al asesinato del millonario.

En comisaría, preguntado por los agentes, Valery Postrigan mencionó que su padre, de 76 años, sigue preso. Y que su madre, de 77, logró huir de Rusia hace diez años y se trasladó a Cuba.

Postrigan también explicó que trató de volver a Rusia para regularizar su situación, pero "el Gobierno [de Putin] incoó un procedimiento penal por estafa y activó una orden de busca y captura".

Por ello, según sostuvo, decidió huir definitivamente. Ahora, se opone a su extradición, que, pese a haber sido acordada, ha quedado en suspenso debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Asilo denegado

La Audiencia Nacional denegó el asilo a Valery Postrigan el pasado mes de febrero. Previamente, en 2022, ya se lo había negado el Ministerio del Interior.

Según la sentencia, consultada por EL ESPAÑOL, el empresario aludió a la "persecución por motivos políticos" que el régimen de Putin dirige contra sus opositores. Pero la Justicia no atendió su solicitud.

Su nueva defensa, asumida por el abogado penalista Juango Ospina, volverá a reclamar el asilo para Postrigan próximamente. La denegación de esta medida de protección, además, está recurrida ante el Tribunal Supremo.

En conversación con este periódico, el letrado indica que aportará nuevas pruebas para solicitarla. Entre ellas, la denuncia presentada en los Mossos. También, determinados datos extra de la situación de su padre, su madre, su mujer y su hijo.

Ospina lamenta que "los políticos se rasguen las vestiduras con la guerra entre Rusia y Ucrania y no se denieguen ya todas las extradiciones con Rusia, que es un Estado fallido y donde no hay ya imperio de la ley".

"Hay muchos ciudadanos rusos, residentes en España, que han muerto en circunstancias más que dudosas", recuerda el letrado.