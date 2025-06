La actriz porno que estaba en la casa de Ábalos cuando llegó la UCO aparece como prostituta en activo en páginas de 'escorts'

Ella dijo ser la persona de la limpieza. Después trascendió que era modelo. Este miércoles reveló EL ESPAÑOL que es actriz porno. Pero además se dedica a la prostitución. Se trata de la mujer que se encontraba con José Luis Ábalos cuando la UCO acudió a registrar su domicilio en Valencia.

Esa mañana trató de extraer un disco duro del exministro con la excusa de pasear al perro, pero una agente de la Guardia Civil lo detectó y se incautó del objeto tras cachearla.

Más allá de dedicarse -o haberse dedicado- al cine para adultos, la mujer, que se identificó ante los agentes aquel día como Anaís D.G., natural de un municipio de la comarca valenciana de Camp del Túria, tiene varios perfiles en páginas web de escorts.

Aparece en Valencia Citas, Mundo Sex Anuncio, Hott Escorts o Loquo Sex. La primera web explica que "este perfil no está disponible". La segunda, que el anuncio "lleva tiempo inactivo". Pero en las dos últimas consta como profesional en activo.

De hecho, en Loquo Sex consta su perfil como actualizado en abril de 2024 y desglosa de forma explícita los "servicios" que realiza. El anuncio de Hott Escorts, en cambio, el que encabeza este artículo, recurre al eufemismo.

"Estoy aquí para hacer que tus momentos sean inolvidables", expone. "Si estás buscando compañía para fiestas privadas llenas de diversión o simplemente quieres disfrutar de un buen baile swing, estoy a tu disposición", agrega.

Los anuncios incluyen fotos explícitas o, al menos, eróticas. En ellas se la identifica con claridad. Es la misma mujer que aparece en otro portal como modelo, en este caso como Anaís, el nombre que dio a la Guardia Civil.

Este diario intentó sin éxito contactar con ella este miércoles a través de todos los medios de contacto que constan en sus páginas y redes sociales.

Su rostro y su particular nariz, que le otorga un parecido razonable con Paris Hilton -ella se presenta en los vídeos porno como "la Paris Hilton Española"- no dejan lugar a equívoco, pese a los muy distintos looks que exhibe.

Su identificación es fácil, en todo caso, por el tatuaje que luce en la cadera, visible en multitud de escenas. Como reveló EL ESPAÑOL este miércoles, sus vídeos se encuentran online con facilidad.

'El Niño Polla'

En uno de ellos, en el que explica que es de Valencia y dice iniciarse con esa escena en el cine X, aparece junto con el conocido actor porno Jordi 'El Niño Polla' (ENP). En la página Fakings aparecen hasta ocho grabaciones de ambos juntos, además de con otros intérpretes.

La noticia agolpó de nuevo este miércoles a los periodistas junto a la casa del exministro en el barrio de Marxalenes. No se le vio salir ni entrar desde primera hora de la mañana hasta las 21.00 horas, ni a pie ni en coche.

Tanto sus vecinos del pequeño edificio, como en el estanco o en los bares y comercios cercanos, todos coinciden en que no la conocen a la actriz. No les suena que pueda ser una persona que acuda de día con frecuencia a limpiar en su casa, si bien tampoco lo descartan.

Como informó este periódico, en los primeros momentos de la inspección, los miembros de la UCO detectaron que la joven, de 32 años, ocultaba un disco duro en su pantalón. Pretendía sacarlo con la excusa de sacar a pasear al perro de Ábalos.

Jordi 'El Niño Polla' y Letizia Hilton, justo antes de comenzar el primer vídeo porno con ambos como protagonistas. EE

El oficio que la UCO ha entregado al juez del Tribunal Supremo recoge que, en los primeros momentos del registro, el que fuera secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez indicó a los agentes la necesidad de sacar a pasear a su perro.

Lo cierto es que era el horario habitual del animal. Y Ábalos solicitó que fuera su acompañante quien sacase al can para así poder permanecer él en el domicilio junto a los agentes. Convencidos estos, el exministro pidió a la joven que se llevase algo para desayunar durante el paseo.

Anaís, que en 2012 apareció en una revista erótica de la época y que, según Ábalos, es la persona que limpia en su casa, accedió a la cocina de la vivienda. Pero cuando volvió, los agentes de la UCO observaron algo extraño. Había algo oculto, algo que no estaba antes.

Tal y como detalla el oficio, "otra agente procede a realizar un cacheo de esta persona observándose que Anaís D. G. oculta un disco duro en su pantalón". Resultó ser una memoria externa, que los agentes de la Guardia Civil procedieron a precintar y guardar para su posterior examen.